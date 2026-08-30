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Где искать грибы в лесу: 3 главных признака, которые гарантируют полную корзину

Марина Иваненко
30 августа 2026, 15:10
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Грибы после дождя растут активнее при благоприятных условиях. Где искать боровики, подберезовики и другие виды, и какие места лучше проверять в первую очередь.
Как найти грибное место
Как найти грибное место / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Где искать грибы после дождя
  • Почему важны мох и влажная почва
  • Как деревья подсказывают место поиска

Приближение осени знаменует начало активного грибного сезона. Многие лесные грибы умеют хорошо прятаться среди листьев, мха и травы, поэтому знание нескольких природных ориентиров поможет лучше определять перспективные места для тихой охоты.

видео дня

Как сообщает издание УНИАН, успешный поиск грибов в значительной степени зависит от понимания условий, в которых они растут наиболее активно.

Влажная почва и мох

После дождей в лесу появляется больше влаги, что создает благоприятные условия для роста многих грибов. На поиски можно отправляться через несколько дней после осадков, когда почва еще остается достаточно влажной. Перспективными могут быть затененные участки, опушки леса, места вблизи ручьев, а также территории, покрытые мхом, листвой или лесной подстилкой.

Однако сама по себе влажность почвы не гарантирует наличия грибов. Важное значение имеют также тип леса, состав почвы, температура и наличие деревьев, с которыми определенные виды грибов образуют симбиоз.

Какие деревья растут поблизости

Видовой состав деревьев может подсказать, какие грибы стоит искать в конкретной местности. Белые грибы часто встречаются в лесах с берёзами, дубами, соснами и елями. Подберёзовики связаны преимущественно с берёзами, а подосиновики - с осинами.

Лисички также могут расти в хвойных и лиственных лесах, в частности вблизи сосен, елей, дубов и буков. В то же время наличие того или иного дерева не означает, что конкретный вид гриба обязательно будет рядом.

Видео о том, как найти в лесу грибные места, можно посмотреть здесь:

Тень, рельеф и температура

Многие грибы лучше растут в прохладных и влажных условиях, поэтому стоит обращать внимание на затененные участки, где почва дольше не пересыхает. Перспективными могут быть северные склоны, лесные поляны, опушки и другие места с достаточным количеством влаги.

Температурные условия также влияют на появление грибов, но универсального диапазона, одинаково благоприятного для всех видов, нет. После дождей при умеренной температуре условия для роста многих грибов становятся более благоприятными.

Где искать грибы в лесу: 3 главных признака, которые гарантируют полную корзину
/ Инфографика: Главред

Если в одном месте найден гриб, стоит внимательно осмотреть территорию вокруг. Другие экземпляры могут прятаться неподалеку под листьями, мхом или травой. При этом собирать нужно только те грибы, в определении которых есть полная уверенность.

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Об источнике: УНИАН

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