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Грязь на подошве исчезнет за минуты: простая смесь, которая вернёт белизну

Марина Иваненко
30 августа 2026, 14:49
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Белая подошва кроссовок быстро теряет опрятный вид. Как очистить резину с помощью зубной пасты и пищевой соды.
Как вернуть подошве белый цвет
Как вернуть подошве белый цвет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как очистить белую подошву кроссовок
  • Что понадобится для чистки
  • Когда домашний метод работает лучше всего

Светлые кроссовки и спортивная обувь могут быть идеально чистыми сверху, но грязная или потускневшая подошва сразу портит весь вид. Грязь, городская пыль и асфальтовый налёт быстро делают белую резину серой, а обычная вода с мылом часто не даёт желаемого результата. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Gazeta.pl, вернуть подошве опрятный вид поможет простой домашний метод - смесь обычной зубной пасты и пищевой соды.

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Как действует домашнее средство

Белая зубная паста без цветных гранул помогает удалить поверхностные загрязнения, а пищевая сода выполняет роль мягкого абразива. В сочетании они образуют густую смесь, с помощью которой можно очистить загрязненную резиновую поверхность и вернуть ей более светлый вид.

Как правильно чистить подошву

Для чистки понадобятся обычная белая зубная паста, небольшое количество пищевой соды и старая зубная щетка. Компоненты нужно смешать до образования густой пасты, нанести её непосредственно на резиновую подошву и осторожно потереть щеткой круговыми движениями.

После обработки остатки смеси нужно тщательно вытереть влажной салфеткой или чистой тряпкой. Затем обувь следует оставить до полного высыхания. При необходимости процедуру можно повторить.

Видео о том, как отмыть белые кроссовки, можно посмотреть здесь:

Для каких материалов подходит этот метод

Этот способ следует использовать только для резиновых элементов обуви. Смесь зубной пасты и соды не рекомендуется наносить на замшу, деликатные ткани, натуральную кожу или цветные вставки, поскольку абразивные частицы могут повредить поверхность или изменить ее внешний вид.

Перед полноценной чисткой желательно протестировать средство на небольшом незаметном участке. Это поможет убедиться, что материал нормально реагирует на смесь.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Когда средство даёт наилучший результат

Лучше всего домашний метод работает со свежими загрязнениями, которые ещё не успели глубоко въесться в резину. Если подошва давно утратила белизну, сильно пожелтела или имеет стойкие пятна, зубная паста с содой может лишь частично улучшить её вид.

В таком случае стоит воспользоваться специальными средствами по уходу за обувью, предназначенными именно для очистки резиновых поверхностей.

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Об источнике: Gazeta.pl

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