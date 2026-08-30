Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

Рецепт оригинального салата, который насытит на несколько часов.

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Рецепт интересного и очень вкусного салата с колбасками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если "Оливье" и "Шуба" уже надоели, можно приготовить совершенно новый салат из колбасок, который подойдет и для праздничного стола, и для сытного ужина.

Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.

Салат с колбасками - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Колбаски 200 г

Твёрдый сыр 150 г

Огурец - 150 г

Помидор 150 г

Консервированная кукуруза 200 г

Зеленый лук

Майонез

Соль

Перец

Нарезаем колбаски, огурец и помидор на небольшие кусочки, а сыр - кубиками. Измельчаем зеленый лук и смешиваем все ингредиенты. Заправляем салат майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об авторе: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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