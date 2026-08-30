Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

Если "Оливье" и "Шуба" уже надоели, можно приготовить совершенно новый салат из колбасок, который подойдет и для праздничного стола, и для сытного ужина.
Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.
Салат с колбасками - рецепт
Ингредиенты:
- Колбаски 200 г
- Твёрдый сыр 150 г
- Огурец - 150 г
- Помидор 150 г
- Консервированная кукуруза 200 г
- Зеленый лук
- Майонез
- Соль
- Перец
Нарезаем колбаски, огурец и помидор на небольшие кусочки, а сыр - кубиками. Измельчаем зеленый лук и смешиваем все ингредиенты. Заправляем салат майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Салат, который стоит попробовать! ??? Ингредиенты: • колбаски - 200 г • твёрдый сыр - 150 г • свежий огурец - 150 г • помидор - 150 г • консервированная кукуруза - 200 г • зеленый лук • майонез "Провансаль" Щедро - по вкусу • черный молотый перец При необходимости - соль. ?Лучше использовать мясистый помидор, чтобы салат не был слишком водянистым. Приготовление: Колбаски нарезать кружочками, твёрдый сыр и огурец - небольшими кубиками. Помидор нарезать кубиками. По желанию можно предварительно удалить семена с лишним соком, чтобы салат не был водянистым. Из кукурузы слить жидкость. Зеленый лук мелко нарезать. Все ингредиенты переложить в миску, добавить майонез и черный перец. Перемешать - и салат готов! Приятного аппетита? #салат#рецепты#вкусно♬ оригинальный звук - LeVkiS & Nik Kings? Music
Вас может заинтересовать:
- Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками
- Вместо "мела из магазина": как легко приготовить луковый порошок дома
- Нежный запечённый перец с чесноком на зиму: рецепт, который захочется повторить
Об авторе: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред