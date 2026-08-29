Как избавиться от неприятного запаха на матрасе - простой способ с использованием пищевой соды и инструкция, как правильно провести эту процедуру дома.

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Как правильно очистить спальное место / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как убрать запах с матраса

Зачем использовать соду

Как правильно очистить спальное место

Постельные принадлежности ежедневно подвергаются воздействию пота, влаги и других факторов, которые со временем провоцируют появление неприятных запахов. Обычный кухонный ингредиент поможет легко решить эту проблему без дорогих химических средств. Главред расскажет подробнее.

В чём заключается главная польза пищевой соды

Основная цель этого домашнего метода - эффективное дезодорирование спального места. Мелкие частицы соды, попадая на поверхность ткани, помогают поглощать и нейтрализовать посторонние запахи, которые накапливаются в волокнах. Это простой способ подготовить кровать перед сменой постельного белья.

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Видео о том, как стирать подушки в домашних условиях, можно посмотреть здесь:

Пошаговая инструкция по очистке матраса и подушек

Процедура дезодорации не занимает много времени и состоит из нескольких простых шагов:

Снимите простыни, наволочки и защитные чехлы с кровати.

Тщательно пропылесосьте поверхность, чтобы удалить пыль и видимый мусор.

Равномерно рассыпьте тонкий слой пищевой соды по всей площади матраса и подушек.

Оставьте средство на несколько часов для поглощения влаги и запахов.

Полностью соберите соду пылесосом, прежде чем застелить кровать чистым бельем.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Важные нюансы использования

Для достижения желаемого результата нет необходимости использовать большое количество продукта - достаточно легкого и равномерного слоя. При обработке подушек обязательно учитывайте тип их наполнителя и следуйте рекомендациям производителя по уходу.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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