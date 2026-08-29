Зачем посыпать матрас и подушки содой — об этом эффекте почти никто не знает

О чём вы узнаете:
- Как убрать запах с матраса
- Зачем использовать соду
- Как правильно очистить спальное место
Постельные принадлежности ежедневно подвергаются воздействию пота, влаги и других факторов, которые со временем провоцируют появление неприятных запахов. Обычный кухонный ингредиент поможет легко решить эту проблему без дорогих химических средств. Главред расскажет подробнее.
В чём заключается главная польза пищевой соды
Основная цель этого домашнего метода - эффективное дезодорирование спального места. Мелкие частицы соды, попадая на поверхность ткани, помогают поглощать и нейтрализовать посторонние запахи, которые накапливаются в волокнах. Это простой способ подготовить кровать перед сменой постельного белья.
Видео о том, как стирать подушки в домашних условиях, можно посмотреть здесь:
Пошаговая инструкция по очистке матраса и подушек
Процедура дезодорации не занимает много времени и состоит из нескольких простых шагов:
- Снимите простыни, наволочки и защитные чехлы с кровати.
- Тщательно пропылесосьте поверхность, чтобы удалить пыль и видимый мусор.
- Равномерно рассыпьте тонкий слой пищевой соды по всей площади матраса и подушек.
- Оставьте средство на несколько часов для поглощения влаги и запахов.
- Полностью соберите соду пылесосом, прежде чем застелить кровать чистым бельем.
Важные нюансы использования
Для достижения желаемого результата нет необходимости использовать большое количество продукта - достаточно легкого и равномерного слоя. При обработке подушек обязательно учитывайте тип их наполнителя и следуйте рекомендациям производителя по уходу.
Читайте также:
- Фикус порадует пышной листвой: какую процедуру нужно провести в конце лета
- Что может вывести из строя стиральную машину: вещи, которые не стоит класть в барабан
- Перекись водорода на стенах: для чего её используют и как правильно наносить
Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред