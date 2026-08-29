Гарри и Меган помогли перебраться в Англию: кто за этим стоит

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Великобританию, однако не сами.

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Принц Гарри и Меган Маркл будут ближе к королю / коллаж: Главред, фото: instagram.com, meghan

Кратко:

Кто помог Меган и Гарри с переездом в Англию

Что связывает миллионера и принца

Переезд принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию оказался не таким самостоятельным, как казалось на первый взгляд.

Как сообщают СМИ, значительную помощь паре оказал миллиардер-хедж-фонд менеджер Иэн Уэйс, у которого есть личная эмоциональная связь с принцем.

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Меган и Гарри со своими детьми теперь жители Англии / Фото Instagram/meghan

По данным источников, предприниматель не только поддержал организацию возвращения, но и мог участвовать в его финансировании. Гарри и Уэйс давно знакомы и поддерживают тёплые отношения - ранее герцоги даже гостили на принадлежащем бизнесмену частном острове в Шотландии.

Отмечается, что их связывают и личные трагедии: оба в прошлом пережили гибель близких в автокатастрофах, что, как утверждается, сблизило их. Кроме того, Меган также поддерживает контакт с бывшей супругой миллиардера, которая в своё время помогала ей адаптироваться к британской аристократической среде.

Принц Гарри и Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Напомним, Гарри и Меган вместе с детьми вернулись в Великобританию спустя шесть лет после переезда в США. При этом они не планируют возвращаться к обязанностям старших членов королевской семьи и намерены вести более частную жизнь.

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Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

Ранее также принц Уильям, по сообщениям инсайдеров, отказывается появляться на публичных мероприятиях вместе со своим братом принцем Гарри после его возвращения в Великобританию.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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