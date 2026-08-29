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Пожелтевший газон зазеленеет и станет густым: как восстановить его после дождей

Инна Ковенько
29 августа 2026, 03:12
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Затяжные дожди могут серьезно повредить газон, если вода надолго задерживается в почве.
Пожелтевший газон зазеленеет и станет густым: как восстановить его после дождей
Как восстановить газон после дождя / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избыток влаги влияет на газон
  • Почему после сильных дождей трава теряет зеленый цвет
  • Как спасти газон от загнивания

Затяжные ливни могут превратить даже самый ухоженный газон в проблемный участок. Когда почва слишком долго остается мокрой, корни травы начинают испытывать недостаток кислорода. Это приводит к пожелтению, ослаблению и даже загниванию дернины.

Особенно опасен застой воды в теплое время года, ведь именно тогда быстро развиваются грибковые болезни, мох и сорняки. Чтобы спасти газон, важно действовать правильно и вовремя, пишет Главред со ссылкой на Kobieta Interia.

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Почему газон желтеет и загнивает

Основная причина заключается в избытке влаги, которая вытесняет воздух из почвы. Корни не могут нормально дышать, а питательные вещества усваиваются хуже. Чаще всего это происходит на тяжелых глинистых почвах, в низинах, где вода застаивается, или на участках, которые постоянно вытаптывают. Если дожди идут несколько дней подряд, риск загнивания значительно возрастает.

Чего не стоит делать сразу после ливня

Многие владельцы газонов пытаются быстро исправить ситуацию, но спешка только вредит. Нельзя косить мокрую траву: лезвия косилки рвут её неравномерно, а колеса уплотняют почву и оставляют колеи. Не стоит и поливать газон, даже если верхушки травы выглядят сухими - почва под поверхностью может оставаться перенасыщенной водой ещё несколько дней. Также нежелательно ходить по мокрой дернине: каждый шаг уплотняет землю и ухудшает доступ воздуха к корням.

Как проверить состояние почвы

Чтобы понять, нужен ли дополнительный уход, достаточно воткнуть палочку или узкую лопатку на глубину 5–10 см. Если земля липкая, холодная и легко слипается в комки, она ещё слишком влажная. В таком случае следует дать газону время на естественное высыхание. Если же вода стоит на поверхности более суток, стоит проверить дренаж, рельеф участка и водостоки.

Когда следует проводить аэрацию

Аэрация помогает восстановить газон после переувлажнения, но проводить её нужно только тогда, когда почва уже подсохла. Прокалывание влажной земли может повредить дернину и усилить уплотнение. Оптимальный момент - когда поверхность остается влажной, но не болотистой. Для небольших участков подойдут садовые вилы, а для больших - специальные аэраторы, которые извлекают небольшие цилиндры почвы, обеспечивая доступ кислорода и воды.

Как восстановить газон после ливней

Когда земля высохнет, следует убрать остатки мокрой травы, листьев и ила. Это поможет избежать появления желтых пятен и грибковых поражений. Если почва уплотнилась, проведите аэрацию. На поврежденных участках можно подсеять новую травосмесь. Удобрения следует вносить только после того, как газон начнет восстанавливаться самостоятельно - избыток подкормки на влажной земле не дает эффекта и может еще больше ослабить растения.

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Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

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