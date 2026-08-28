РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

Что сказал Высоцкий:
- Логистика продуктов в Украине становится сложнее и дороже
- Продовольственного дефицита в Украине не будет
Страна-агрессор Россия целенаправленно наносит удары по складам и продовольственной логистике. Значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами до 90%.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время еженедельного общения с представителями СМИ.
"Ритейл и поставщики перестраивают логистику, перемещают запасы, меняют маршруты и форматы хранения. Это сложнее, дольше и дороже, но система адаптируется", - отметил он.
Может ли в Украине возникнуть дефицит продуктов
Несмотря на сложную ситуацию, Высоцкий утверждает, что угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет.
"Могут быть изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров в конкретных магазинах, но продовольственное обеспечение страны сохраняется", - подчеркнул он.
Могут ли вырасти цены на продукты из-за российских ударов по складам
Главред писал , что, по словам эксперта "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, рынок розничной торговли в Украине остается высококонкурентным: в каждой категории работает достаточное количество поставщиков, которые поступают в торговлю через различные каналы сбыта.
Отдельные товарные позиции тех или иных брендов могут исчезнуть с полок, однако они довольно быстро будут заменены другими брендами с аналогичными потребительскими качествами. Это касается как продовольственной, так и промышленной группы товаров. Поэтому серьёзного роста цен или дефицита украинцы не почувствуют.
Дефицит продуктов и товаров в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине не наблюдается дефицита продовольствия, несмотря на повреждение и уничтожение отдельных распределительных центров.
Ранее сообщалось, что российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости после ударов по продовольственным складам.
Накануне стало известно, что в ближайшее время покупатели могут столкнуться с ограниченным ассортиментом, локальным дефицитом скоропортящихся товаров (молочная продукция, охлажденное мясо, рыба, детское питание) и ростом цен.
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О персоне: Тарас Высоцкий
Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года.
С 16 июля 2026 года - министр аграрной политики и продовольствия Украины.
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