РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

Украинские сети серьезно пострадали в результате ударов со стороны РФ.

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Министр сообщил, опустеют ли полки в украинских супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Высоцкий:

Логистика продуктов в Украине становится сложнее и дороже

Продовольственного дефицита в Украине не будет

Страна-агрессор Россия целенаправленно наносит удары по складам и продовольственной логистике. Значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами до 90%.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время еженедельного общения с представителями СМИ.

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"Ритейл и поставщики перестраивают логистику, перемещают запасы, меняют маршруты и форматы хранения. Это сложнее, дольше и дороже, но система адаптируется", - отметил он.

Может ли в Украине возникнуть дефицит продуктов

Несмотря на сложную ситуацию, Высоцкий утверждает, что угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня нет.

"Могут быть изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров в конкретных магазинах, но продовольственное обеспечение страны сохраняется", - подчеркнул он.

Могут ли вырасти цены на продукты из-за российских ударов по складам

Главред писал , что, по словам эксперта "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, рынок розничной торговли в Украине остается высококонкурентным: в каждой категории работает достаточное количество поставщиков, которые поступают в торговлю через различные каналы сбыта.

Отдельные товарные позиции тех или иных брендов могут исчезнуть с полок, однако они довольно быстро будут заменены другими брендами с аналогичными потребительскими качествами. Это касается как продовольственной, так и промышленной группы товаров. Поэтому серьёзного роста цен или дефицита украинцы не почувствуют.

Дефицит продуктов и товаров в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине не наблюдается дефицита продовольствия, несмотря на повреждение и уничтожение отдельных распределительных центров.

Ранее сообщалось, что российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости после ударов по продовольственным складам.

Накануне стало известно, что в ближайшее время покупатели могут столкнуться с ограниченным ассортиментом, локальным дефицитом скоропортящихся товаров (молочная продукция, охлажденное мясо, рыба, детское питание) и ростом цен.

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О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года. С 16 июля 2026 года - министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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