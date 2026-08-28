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Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Инна Ковенько
28 августа 2026, 01:43
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Крысы могут появиться даже на ухоженном участке, если там есть легкий доступ к пище и безопасные места для укрытия.
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все
Как избавиться от крыс без химикатов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему сад привлекает крыс
  • Как избавиться от крыс без химии
  • Какой запах не любят крысы

Крысы часто становятся незваными "гостями" на участках, где есть урожай и корм для животных. Они быстро осваивают территорию и наносят ущерб саду. Однако существуют простые натуральные методы, которые помогут навсегда отпугнуть грызунов без использования химии.

Почему сад привлекает крыс

Чаще всего грызуны селятся там, где есть легкий доступ к пище и укрытиям, пишет Deccoria. Одним из главных "магнитов" для них становится компостная куча. Органические отходы обеспечивают крыс пищей, а рыхлая масса компоста позволяет рыть ходы и устраивать гнезда. Чтобы этого избежать, рекомендуем хранить компост в закрытом контейнере, защищенном мелкой металлической сеткой, и регулярно перемешивать его содержимое.

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Не менее важно своевременно убирать перезрелые или опавшие фрукты, собирать овощи и не оставлять под открытым небом корм для кошек, собак или птиц. Запасы корма следует хранить в прочных контейнерах, которые крысы не смогут прогрызть.

Как сделать участок непригодным для грызунов

Крысам нужны не только еда, но и укрытия. Высокая трава, густые заросли, кучи веток или беспорядочно сложенные дрова создают для них идеальные условия. Регулярное кошение газона, обрезка кустов и уборка садового мусора значительно уменьшают количество укрытий.

Дрова лучше складывать в устойчивые штабеля, немного приподнятые над землей. Стоит также проверить хозяйственные постройки - сараи, гаражи, подвалы. Крысы способны проникать даже через небольшие отверстия, поэтому щели нужно закрыть.

Натуральные запахи, отпугивающие крыс

Острое обоняние крыс можно использовать против них. В садоводстве применяют натуральные средства с сильным ароматом - мяту, чеснок, розмарин. Их запах не уничтожает грызунов, но делает отдельные места менее привлекательными. Важно помнить, что такие репелленты нужно регулярно обновлять, особенно после дождя.

Кроме того, можно время от времени менять расположение садовой мебели или других предметов. Крысы неохотно воспринимают изменения в привычной среде, и это может нарушить их маршруты.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Помогут ли естественные враги

В природе численность крыс контролируют хищники - совы, куницы, лисы. В большом саду можно установить гнездовую будку для сов, создав условия для появления естественного врага грызунов. Присутствие собаки или кошки также может сдерживать крыс, хотя полагаться только на домашних животных не стоит.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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