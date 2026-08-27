"Украина — не главный вопрос": Буданов рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

Визит Ретклиффа в Москву не был посвящён Украине, заявил Буданов. По его словам, в центре внимания во время визита находились отношения между США и РФ.

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Визит Ретклиффа в Москву - Буданов раскрыл главную тему встречи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Буданов назвал основной темой отношения между США и РФ

Войну в Украине также обсуждали, но не как главный вопрос

Буданов призвал не делать преждевременных выводов

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву был посвящен прежде всего отношениям между США и Россией, а не войне в Украине. В то же время украинский вопрос во время встречи также поднимался, но он не был центральным. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

Буданов призвал дождаться официальных пояснений относительно поездки Ретклиффа. По его словам, визит изначально планировался в другом месте, однако впоследствии его перенесли в Москву.

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"Давайте так, дождемся официальных комментариев. Насколько я знаю, этот визит, который планировался чуть в другом месте, был перенесен и вот он состоялся. Там основные темы касались взаимоотношений, скажем так, между двумя странами", - сказал Буданов.

Отдельно журналистка уточнила, поднимались ли во время встречи вопросы о завершении войны в Украине. Глава ОП подтвердил, что эта тема присутствовала, однако не стала главной.

"Ну, конечно, но в контексте. Это не является главным вопросом этой встречи", - отметил Буданов.

В то же время Буданов не стал подтверждать предположение о том, что Ретклифф мог приехать в Москву, чтобы передать российскому руководству предупреждение о возможных действиях против стран НАТО.

"Послушайте. Ну, есть такая точка зрения. Давайте будем сдержанными в публичных высказываниях", - подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

С чем связан визит Ретклиффа в РФ

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву может быть связан со стремлением администрации Дональда Трампа добиться быстрого внешнеполитического результата накануне выборов в США. Одним из возможных направлений для демонстрации такого результата могла стать Украина. Об этом сообщил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире "Эспрессо".

По словам дипломата, поездка американского высокопоставленного чиновника могла преследовать конкретную цель - попытаться продвинуть американские предложения о временной паузе в войне.

"В Москву прибыл Ретклифф. Это важно. И я не исключаю, что он прибыл для того, чтобы продвигать предложения американцев о каком-то - пусть и иллюзорном, пусть временном, пусть и кратковременном - но прекращении боевых действий", - предположил Веселовский.

В то же время на решение Вашингтона, по оценке дипломата, влияют сразу несколько факторов. Среди них он назвал приближение выборов в США и отсутствие желаемого для Трампа развития событий вокруг Ирана.

"Поскольку выборы в Соединённых Штатах приближаются, ситуация в Иране не улучшается, большой поддержки требований Соединённых Штатов о том, чтобы весь мир немедленно заблокировал Иран, Трамп тоже не ожидает. То есть он об этом говорит, и поэтому хочет добиться какой-то, пусть и незначительной, пусть и, скажем так, искусственной, но якобы победы на каком-то фронте", - отметил он.

По мнению дипломата, украинское направление могло рассматриваться Белым домом как возможность продемонстрировать результат, которого Трамп стремится добиться во внешней политике.

"И в качестве этого фронта, возможно, выбрана Украина. Это один из возможных вариантов, поэтому Ретклифф находится в Москве. А просто так директор ЦРУ не прилетает", - подчеркнул дипломат.

Визит главы ЦРУ в Москву - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 августа директор ЦРУ Джон Ретклифф отправился в Москву. СМИ сообщали о перелете высокопоставленного чиновника на самолете C-17 и об отсутствии официального подтверждения визита. В

Стратег по вопросам России Глен Говард высказал мнение об особом статусе поездки и её нетипичном формате. Он подчеркнул, что необычная логистика поездки усиливает интерес наблюдателей к мотивам визита.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал поездку Ретклиффа как частично рутинную и опроверг громкие предположения о других мотивах. Он также отметил, что поездка может иметь значение для усилий по прекращению войны РФ против Украины. В своих заявлениях Трамп не уточнил конкретных результатов и подчеркнул стремление к прекращению боевых действий.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года по 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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