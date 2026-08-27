Почему люди всё чаще вешают фольгу на дверную ручку — секрет вас удивит

Домашнее средство от насекомых из фольги: пошаговый рецепт изготовления, правила размещения у окон и принцип действия ароматического отпугивателя.

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Фольга от насекомых - как сделать шарики для дверей и окон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как сделать шарики из фольги от насекомых

Как отпугнуть комаров и муравьев у окна

Как защитить входную дверь от насекомых без химии

Алюминиевую фольгу всё чаще предлагают использовать не только для приготовления пищи или хранения продуктов, но и для защиты дома у дверей и окон. Автор популярного YouTube-канала Smart Fox показал доступный домашний способ изготовления небольших ароматных шариков, которые, по его словам, помогают отпугивать нежелательных насекомых от жилых зон.

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Главред выяснил, как отпугнуть насекомых из дома.

Как сделать шарики из фольги от насекомых

Для создания этого защитного средства блогер предлагает использовать смесь доступных кухонных ингредиентов. Основой рецепта является сочетание сухих компонентов, к которым постепенно добавляется жидкая основа.

"Для этого рецепта вам понадобится небольшая миска, и для начала добавьте туда немного чесночного порошка. Следует взять одну столовую ложку. После этого нам понадобится черный перец - также одна полная столовая ложка. Теперь можем добавить немного молотой корицы. Здесь тоже должна быть одна столовая ложка", - отмечает специалист по лайфхакам.

Важную роль в этой смеси играет кофейная составляющая. Автор метода отмечает, что для рецепта одинаково хорошо подойдет как свежемолотый кофе, так и подсушенная кофейная гуща.

"Это молотый кофе, но вы также можете использовать сухую кофейную гущу, если вам так удобнее. Теперь добавьте в смесь три полные столовые ложки этого ингредиента. Как только всё окажется в миске, можно немного перемешать", - советует блогер.

Зачем в смесь специй и кофе добавляют уксус

После тщательного перемешивания сухих ингредиентов автор предлагает добавить небольшое количество уксуса. Собственно, жидкость нужна для того, чтобы изменить консистенцию смеси, не превращая её в слишком жидкую массу.

"Благодаря уксусу мы добиваемся того, чтобы смесь перестала быть порошкообразной, а стала чуть более плотной или кашеобразной. Масса не должна быть слишком сухой, но и точно не слишком влажной", - подчеркивает специалист.

Как правильно сформировать и подготовить шарики из фольги

Полученную пастообразную массу блогер советует заворачивать в небольшие квадратные кусочки алюминиевой фольги. В центр каждой заготовки выкладывают порцию смеси, после чего её края плотно сворачивают.

"Возьмите лист алюминиевой фольги и аккуратно разрежьте его на несколько небольших кусочков. Положите небольшое количество смеси прямо посередине, поднимите четыре угла фольги и соедините их, а затем немного загните вниз, чтобы образовался маленький шарик", - советует эксперт.

Смотрите видео о том, как сделать натуральное средство от насекомых из кофе и уксуса:

Чтобы насыщенный аромат ингредиентов свободно выходил наружу и создавал защитный барьер, в верхней части фольги обязательно проделывают отверстия с помощью обычной зубочистки.

"Возьмите зубочистку и проколите ею несколько отверстий в верхней части. 10–15 отверстий вполне достаточно. Вот так вы подготовили эти маленькие кусочки и можете сразу же использовать несколько из них", - отмечает блогер.

Где лучше всего размещать шарики из фольги от насекомых

По словам автора метода, такие заготовки можно размещать в различных потенциально уязвимых местах по периметру дома или квартиры. Основными точками являются подоконники, пространство возле оконных рам, входных дверей и внешняя часть балкона или крыльца.

"Вы можете разместить их непосредственно на подоконниках, где-нибудь за окнами или даже возле дверей. Конечно, вы также можете использовать их снаружи, перед дверью", - советует специалист.

Автор лайфхака убежден, что концентрированная смесь запахов чеснока, перца, корицы, кофе и уксуса действует как естественный репеллент для большинства домашних и садовых вредителей.

"Благодаря этой смеси вы полностью отпугнете почти всех насекомых - будь то муравьи, комары, моль или многие другие - и они теперь будут обходить этот участок стороной и уходить куда-нибудь в другое место", - заключает блогер Smart Fox.

Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч подписчиков, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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