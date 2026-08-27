Как пересадить пионы осенью: пошаговый гайд для садоводов

Обычно пионы требуется пересаживать примерно раз в десять лет. Осень - идеальное время для этой процедуры.

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Как правильно пересаживать пионы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

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Пересаживать пионы рекомендуется только в осенний период

Растению требуется исключительно открытое солнечное место

Ошибка с глубиной посадки лишает пион способности цвести

Пионы - роскошные цветы, которые любят многие садоводы. Эти прекрасные растения могут расти десятилетиями, из года в год радуя пышными цветками. Однако, чтобы пионы продолжали цвести долгие годы, иногда их все же приходится пересаживать.

Главред разобрался, как и когда лучше пересаживать пионы, чтобы они хорошо прижились на новом месте.

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Зачем пересаживать пионы

У пионов может быть довольно крупная корневая система, но обычно корни располагаются всего на глубине 30–45 сантиметров, поэтому растения сравнительно легко переносить с места на место. Владельцы участков нередко забирают пионы с собой при переезде или делятся ими с родственниками, пишет Martha Stewart.

"Пионы могут жить больше ста лет, поэтому во многих семьях к ним относятся как к семейным реликвиям и при необходимости пересаживают на участки разных родственников", - рассказала Лора Кубес, которая работает на ферме по выращиванию пионов Hidden Springs Peony Farm.

Иногда пересадка становится необходимой из-за изменений условий в саду. Пионы, которые посадили слишком глубоко или вокруг которых со временем осел значительный слой почвы, могут перестать цвести.

В других случаях причиной могут стать соседние растения: если они разрослись настолько, что начали теснить пионы, или выросли слишком высокими и стали закрывать им солнечный свет, растение приходится пересаживать.

Пересадка может замедлить развитие пионов на два-три года - именно столько времени корневой системе может понадобиться, чтобы восстановиться. Поэтому без необходимости тревожить растение не стоит.

Когда пересаживать пионы

Обычно осенью пионы отмирают над землей, а затем закладывают почки для будущего весеннего цветения. Поэтому именно осень считается лучшим временем для пересадки. В этот период пионы находятся в состоянии покоя. Они направляют энергию на развитие корней вплоть до промерзания земли, благодаря чему получают хорошую основу для роста следующей весной.

Если пересадить пион весной, растение будет направлять силы на формирование новых листьев и цветов. Это ослабит способность корневой системы адаптироваться и закрепиться на новом месте.

Точные сроки пересадки зависят от региона, однако хорошим ориентиром служит погода.

Как говорят эксперты, похладная температура помогает не подвергать растения дополнительному стрессу после продолжительной жары. Поэтому лучше всего ориентироваться на наступление первых устойчивых прохладных дней.

Можно также следить за состоянием листьев. Обычно пересаживать пион безопасно, когда его зеленая листва начинает становиться коричневой.

Куда пересадить пионы

Для пересадки выбирайте солнечное место, где растение будет получать много прямого света. Именно там пионы формируют самые крупные и красивые цветы и крепкие стебли.

"Полное солнце необходимо пионам и для того, чтобы стебли были достаточно крепкими и удерживали крупные цветы в вертикальном положении. Даже небольшая тень повышает вероятность того, что во время цветения стебли начнут ложиться", - сказала Кубес.

Пионы предпочитают хорошо дренированную почву и после укоренения достаточно устойчивы к засухе. Кроме того, для активного роста побегов весной им необходим период низких температур.

Бедная почва обычно не становится проблемой для пионов - они хорошо адаптируются к разным условиям.

Как подготовить разные виды пионов к пересадке

Существует более 6500 сортов пионов, которые условно делятся на три группы:

древовидные пионы: растут в виде кустарника и сохраняют надземную часть зимой;

травянистые пионы: после цветения в теплое время года полностью отмирают до уровня земли;

ИТО-гибриды (интерсекционные пионы): сочетают признаки обоих типов.

Перед пересадкой травянистые и ИТО-пионы можно обрезать.

У травянистых пионов стебли можно срезать до самой земли, а пересаживать растение можно в любое время до промерзания почвы зимой. ИТО-пионы следует обрезать до земли или до места, где зеленые стебли начинают становиться одревесневшими.

Древовидные пионы обрезать не следует. Их стебли нельзя срезать - вместо этого можно удалить листья с основного стебля.

Как пересадить пионы

Обычно пионы требуется пересаживать примерно раз в десять лет. При этом важно помнить, что после пересадки цветение может временно прекратиться. Дело в том, что растению нужно время, чтобы восстановить корневую систему. Если цветы и появятся, то будут значительно меньше. По мере взросления растения и развития корневой системы пион снова начнет давать полноценные крупные цветы.

1. Осторожно выкопайте растение.

Лопатой выкопайте вокруг пиона круг. Сначала работайте очень осторожно, чтобы не задеть корни, и постепенно увеличивайте расстояние от растения, пока не окажетесь достаточно далеко от корневой системы.

2. Освободите корни и поднимите растение.

Осторожно заведите лопату под корневую систему и аккуратно приподнимите растение, постепенно освобождая его от земли по всему периметру.

3. Промойте корни.

После того как вы выкопали пион, осторожно смойте остатки почвы с корней, чтобы хорошо видеть корневую систему. Точки роста, или глазки, имеют красный, белый или розовый цвет. Именно из них в следующем году появятся новые стебли. Они расположены в центре растения.

4. Подготовьте новую лунку.

Новая яма должна быть примерно в два раза шире корневой системы. Глубина должна быть такой, чтобы корневая шейка растения находилась примерно на 2,5 сантиметра ниже поверхности почвы.

5. Подготовьте почву.

Почва должна быть рыхлой, без крупных комков и не слишком тяжелой. Если у вас песчаный грунт, при посадке смешайте его с компостом и/или листовым перегноем.

6. Посадите растение.

Осторожно поместите пион в подготовленную яму и засыпьте корни землей. Не сажайте пион слишком глубоко. При этом ни одна часть корня не должна оставаться над поверхностью почвы.

7. Полейте пион.

После пересадки обильно полейте пион. В течение следующих нескольких недель продолжайте регулярно поливать растение, пока оно не приживется.

В холодных регионах основание растения можно присыпать примерно 2,5-сантиметровым слоем древесной мульчи. Она поможет сдерживать рост сорняков и удерживать влагу в почве.

Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Как ухаживать за пересаженными пионами

После пересадки пиона важно обеспечить ему правильный уход, чтобы растение хорошо прижилось и активно развивалось.

Полив. Почва должна оставаться влажной, но не заболоченной. При глубоком поливе корни уходят глубже в почву, поэтому такой способ лучше частого поверхностного полива. Сразу после пересадки обильно полейте растение, чтобы почва осела вокруг корней. В дальнейшем поливайте примерно раз в неделю.

Мульчирование. Мульча помогает недавно пересаженным пионам сформировать крепкую корневую систему и быстрее освоиться на новом месте. Весной и летом нанесите вокруг растения тонкий слой мульчи. Осенью в регионах с холодным климатом добавьте слой толщиной 5–7,5 сантиметра - это поможет защитить корни от промерзания.

Подкормка. Недавно пересаженные пионы обычно не нуждаются в удобрениях. В дальнейшем достаточно подкармливать растение раз в год, ранней весной, небольшим количеством удобрения с формулой 10-10-10, внося его у основания растения.

Как правильно пересаживать пионы осенью: практические советы

На Youtube-канале village life также рассказали, что осень считается одним из лучших периодов для пересадки пионов. В этот момент растение постепенно переходит в состояние покоя, поэтому при правильной процедуре куст успевает укорениться до наступления холодов.

Прежде чем выкапывать пион, куст рекомендуют хорошо полить - на одно растение понадобится около 2–3 ведер воды. После этого куст осторожно выкапывают, освобождают корни от земли и разделяют на несколько небольших деленок. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить почки возобновления.

После деления посадочный материал можно поместить на 2–3 часа в раствор марганцовки, приготовленный из расчета 3–4 г на 10 л воды.

Для каждого нового растения готовят посадочную яму глубиной 60–70 см и примерно такого же диаметра. Более половины ямы заполняют компостом, смешанным с комплексным удобрением. Считается, что в дальнейшем это обеспечит корни необходимыми питательными веществами.

Затем сверху насыпают обычную землю слоем 20–25 см и размещают деленку. Особенно важно правильно определить глубину посадки: расстояние от почек до поверхности почвы должно составлять около 4–5 см.

Заглублять пион сильнее не стоит - в таком случае растение может не зацвести. Слишком мелкая посадка тоже опасна: почки могут пострадать от морозов.

При выборе места необходимо учитывать еще одно важное условие: пион любит много солнца и воздуха. Поэтому его не рекомендуют сажать под деревьями, рядом со зданиями и заборами.

В первый год после пересадки специалисты советуют удалять появляющиеся бутоны. Это позволит растению направить силы не на цветение, а на формирование мощной корневой системы.

На зиму куст обрезают на уровне земли. При соблюдении этих правил пион сможет хорошо укорениться и в дальнейшем ежегодно радовать пышным цветением.

Смотрите видео - Когда лучше делить и рассаживать пионы:

Как писал Главред, от состояния почвы напрямую зависит, насколько хорошо будут расти овощи, ягоды и цветы на участке. Если земля стала плотной, бедной или плохо удерживает влагу, не стоит спешить менять ее полностью. Улучшить структуру и плодородие грунта можно с помощью доступных органических материалов и правильно подобранных растений. Детальнее читайте в материале: Цветы вместо удобрений: какие растения сами обогатят грунт азотом и органикой.

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