Зачем смешивать уксус и скорлупу: секрет опытных огородников

Кальций для растений из обычной скорлупы: зачем добавлять уксус, как приготовить смесь и почему её обязательно нужно разбавлять водой

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Как приготовить кальциевую подкормку / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем смешивают скорлупу с уксусом

Как получить кальциевый раствор

Как правильно подкармливать растения

Среди разнообразных подручных средств для ухода за огородными растениями особую популярность имеет смесь яичной скорлупы и уксуса. У этого способа действительно есть химическое объяснение: кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция, содержащимся в скорлупе, и переводит часть кальция в растворимую форму. Главред расскажет об этом подробнее.

Главная особенность такого раствора заключается именно в изменении доступности кальция. Как сообщает издание El Cronista, полученную смесь сторонники органического огородничества используют в качестве дополнительного источника этого элемента для помидоров, перца и других культур. В то же время такую подкормку не стоит воспринимать как гарантированное средство от болезней или замену полноценным удобрениям.

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Почему скорлупу смешивают с уксусом

Яичная скорлупа преимущественно состоит из карбоната кальция. В такой форме он растворяется в воде довольно медленно, поэтому простая скорлупа не является быстродоступным источником кальция для растений.

Когда к измельченной скорлупе добавляют уксус, происходит кислотно-основная реакция:

Образуется растворимое соединение кальция: уксусная кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция, в результате чего выделяется углекислый газ и появляются характерные пузырьки. В раствор переходят соединения кальция, в частности ацетат кальция.

уксусная кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция, в результате чего выделяется углекислый газ и появляются характерные пузырьки. В раствор переходят соединения кальция, в частности ацетат кальция. Кальций необходим растениям: этот элемент участвует в формировании клеточных стенок и нормальном развитии растений. Однако его внесение имеет смысл прежде всего тогда, когда растение действительно нуждается в дополнительном кальции.

этот элемент участвует в формировании клеточных стенок и нормальном развитии растений. Однако его внесение имеет смысл прежде всего тогда, когда растение действительно нуждается в дополнительном кальции. Апикальная гниль не всегда означает дефицит кальция: тёмные пятна на нижней части плодов томатов и перца могут возникать из-за нарушения поступления кальция к плодам, в частности вследствие нерегулярного полива, засухи или резких изменений влажности почвы.

Видео о том, как подкармливать растения яичной скорлупой, можно посмотреть здесь:

Как приготовить и применять раствор

После завершения реакции полученную жидкость не следует использовать в неразбавленном виде. Высокая концентрация кислоты или солей может повредить корневую систему растений.

Перед применением раствор необходимо значительно разбавить водой. Точные пропорции зависят от концентрации уксуса, количества скорлупы и способа приготовления, поэтому лучше не использовать концентрированную смесь без проверки её состава.

Основные правила использования:

Измельчите скорлупу: хорошо вымытую и высушенную скорлупу измельчите на мелкие частицы.

хорошо вымытую и высушенную скорлупу измельчите на мелкие частицы. Добавьте уксус: делайте это постепенно, так как во время реакции выделяется углекислый газ и смесь активно пенится.

делайте это постепенно, так как во время реакции выделяется углекислый газ и смесь активно пенится. Дождитесь завершения реакции: после того как активное шипение прекратится, смесь можно использовать в качестве основы для разбавленной подкормки.

после того как активное шипение прекратится, смесь можно использовать в качестве основы для разбавленной подкормки. Разбавьте водой: не вносите концентрат непосредственно под растения.

не вносите концентрат непосредственно под растения. Не злоупотребляйте: кальциевую подкормку не следует проводить по фиксированному графику без учета потребностей растений или результатов анализа почвы.

Как правильно гасить соду уксусом / Инфографика: Главред

Смесь яичной скорлупы с уксусом не является универсальным средством от апикальной гнили и других заболеваний. Для здорового роста растений важны регулярный полив, правильное питание и соответствующие условия выращивания. Если проблема связана с недостатком кальция, следует прежде всего установить её причину, а не бесконтрольно увеличивать количество подкормки.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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