Как использовать рассол от консервирования: практические идеи для кулинарии

Что делать с рассолом после огурцов: не спешите его выливать. Рассказываем о семи способах использования ароматной жидкости при приготовлении блюд

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Что делать с рассолом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где использовать остатки рассола

Как придать блюдам вкус

Правила безопасного хранения

После того как из банки исчезают последние огурцы или помидоры, оставшуюся жидкость чаще всего просто выливают в раковину. Однако пряный и соленый рассол может стать полезным ингредиентом, который придаст яркий вкус многим повседневным блюдам. Главред расскажет об этом подробнее.

Повторное использование качественного рассола позволяет не только разнообразить меню, но и сэкономить на специях, уксусе и других компонентах для маринадов. Как сообщает издание ТСН, существует как минимум семь способов применения этой жидкости на кухне. Главное - использовать только свежий рассол, который хранился надлежащим образом и не имеет признаков порчи.

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Семь способов применения рассола в кулинарии

Благодаря сочетанию соли, кислоты и пряностей рассол можно использовать не только для маринования. Он способен придать блюдам более яркий вкус, легкую кислинку и характерный аромат. Количество жидкости следует подбирать с учётом её солености, чтобы не пересолить готовое блюдо.

Маринад для мяса: рассол с кислотой и специями можно использовать для маринования курицы или свинины. Он поможет придать мясу более насыщенный вкус и аромат. Перед приготовлением мясо желательно обсушить, особенно если его планируют жарить.

Быстрое маринование лука: тонко нарезанный лук можно залить рассолом и оставить на некоторое время в холодильнике. Через несколько часов овощ приобретёт пикантный кисло-соленый вкус и станет хорошим дополнением к бутербродам, мясу, бургерам или салатам.

Заправка для салатов: несколько ложек рассола можно смешать с растительным маслом, горчицей и специями. Такая заправка хорошо сочетается с салатами из картофеля, капусты, фасоли и других овощей.

Видео о том, как приготовить капусту с огуречным рассолом, можно посмотреть здесь:

Добавка к соусам и подливам: небольшое количество рассола придаст соусу или подливе легкую кислинку, соленый вкус и пряный аромат. Его можно постепенно добавлять во время приготовления, постоянно контролируя вкус.

Основа для холодного супа: в жаркую погоду рассол можно добавить к кефиру, зелени, свежим огурцам и другим овощам. Такая основа поможет приготовить освежающее холодное блюдо без дополнительного количества уксуса.

Ароматизация тушеного картофеля: небольшое количество рассола, добавленное в конце приготовления, сделает вкус картофеля более насыщенным. Жидкость лучше добавлять постепенно, поскольку она уже содержит соль.

Экспресс-маринование овощей: рассол можно использовать для быстрого маринования моркови, капусты, редиса и других овощей. Они приобретут пикантный вкус без необходимости готовить новый маринад.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Когда рассол не стоит использовать

Повторно использовать можно только рассол от качественной консервации, который правильно хранился в холодильнике и не имеет признаков порчи. Если жидкость долго стояла при комнатной температуре после открытия банки, лучше не рисковать её использованием.

Если рассол имеет неприятный или необычный запах, плесень, выраженную мутность или другие признаки порчи, его следует выбросить. Не стоит использовать остатки рассола для консервирования новых продуктов на длительное хранение, поскольку его состав и кислотность могут быть недостаточными для безопасного консервирования.

Остатки рассола можно превратить в простой способ разнообразить привычные блюда. Он пригодится для маринования, приготовления заправок, соусов и холодных блюд, если жидкость свежая и правильно хранилась.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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