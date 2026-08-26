Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как использовать рассол от консервирования: практические идеи для кулинарии

Марина Иваненко
26 августа 2026, 21:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Что делать с рассолом после огурцов: не спешите его выливать. Рассказываем о семи способах использования ароматной жидкости при приготовлении блюд
Что делать с рассолом
Что делать с рассолом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где использовать остатки рассола
  • Как придать блюдам вкус
  • Правила безопасного хранения

После того как из банки исчезают последние огурцы или помидоры, оставшуюся жидкость чаще всего просто выливают в раковину. Однако пряный и соленый рассол может стать полезным ингредиентом, который придаст яркий вкус многим повседневным блюдам. Главред расскажет об этом подробнее.

Повторное использование качественного рассола позволяет не только разнообразить меню, но и сэкономить на специях, уксусе и других компонентах для маринадов. Как сообщает издание ТСН, существует как минимум семь способов применения этой жидкости на кухне. Главное - использовать только свежий рассол, который хранился надлежащим образом и не имеет признаков порчи.

видео дня

Семь способов применения рассола в кулинарии

Благодаря сочетанию соли, кислоты и пряностей рассол можно использовать не только для маринования. Он способен придать блюдам более яркий вкус, легкую кислинку и характерный аромат. Количество жидкости следует подбирать с учётом её солености, чтобы не пересолить готовое блюдо.

Маринад для мяса: рассол с кислотой и специями можно использовать для маринования курицы или свинины. Он поможет придать мясу более насыщенный вкус и аромат. Перед приготовлением мясо желательно обсушить, особенно если его планируют жарить.

Быстрое маринование лука: тонко нарезанный лук можно залить рассолом и оставить на некоторое время в холодильнике. Через несколько часов овощ приобретёт пикантный кисло-соленый вкус и станет хорошим дополнением к бутербродам, мясу, бургерам или салатам.

Заправка для салатов: несколько ложек рассола можно смешать с растительным маслом, горчицей и специями. Такая заправка хорошо сочетается с салатами из картофеля, капусты, фасоли и других овощей.

Видео о том, как приготовить капусту с огуречным рассолом, можно посмотреть здесь:

Добавка к соусам и подливам: небольшое количество рассола придаст соусу или подливе легкую кислинку, соленый вкус и пряный аромат. Его можно постепенно добавлять во время приготовления, постоянно контролируя вкус.

Основа для холодного супа: в жаркую погоду рассол можно добавить к кефиру, зелени, свежим огурцам и другим овощам. Такая основа поможет приготовить освежающее холодное блюдо без дополнительного количества уксуса.

Ароматизация тушеного картофеля: небольшое количество рассола, добавленное в конце приготовления, сделает вкус картофеля более насыщенным. Жидкость лучше добавлять постепенно, поскольку она уже содержит соль.

Экспресс-маринование овощей: рассол можно использовать для быстрого маринования моркови, капусты, редиса и других овощей. Они приобретут пикантный вкус без необходимости готовить новый маринад.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Когда рассол не стоит использовать

Повторно использовать можно только рассол от качественной консервации, который правильно хранился в холодильнике и не имеет признаков порчи. Если жидкость долго стояла при комнатной температуре после открытия банки, лучше не рисковать её использованием.

Если рассол имеет неприятный или необычный запах, плесень, выраженную мутность или другие признаки порчи, его следует выбросить. Не стоит использовать остатки рассола для консервирования новых продуктов на длительное хранение, поскольку его состав и кислотность могут быть недостаточными для безопасного консервирования.

Остатки рассола можно превратить в простой способ разнообразить привычные блюда. Он пригодится для маринования, приготовления заправок, соусов и холодных блюд, если жидкость свежая и правильно хранилась.

Читайте также:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
консервация интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

22:33Украина
Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известно

Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известно

22:21Мир
Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

21:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Последние новости

22:33

Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

22:21

Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известноВидео

22:16

Зачем смешивать уксус и скорлупу: секрет опытных огородников

21:55

Судьба готовит большой подарок — для кого из знаков жизнь станет легче

21:35

Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре - кто они

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
21:20

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

21:15

Что будет с долларом и евро в сентябре: стоит ли скупать валюту

21:08

Как использовать рассол от консервирования: практические идеи для кулинарии

20:37

"Большая честь": голливудская актриса посетила свадьбу украинского военногоВидео

Реклама
20:15

Пауки и мухи будут обходить дом десятой дорогой: что положить на подоконник

20:14

РФ готовит новые удары по Украине и может пойти на крайние меры — Bloomberg назвало цели

19:58

Зачем тереть зеркала автомобиля сырым картофелем: как работает этот хитрый трюк

19:46

Оккупанты готовят новую эскалацию осенью: почему Константиновка стала ключом к Донетчине

19:33

Умер звезда фильмов "Один дома-2" и "Оно"

19:30

Желтизна и жир на выключателях: как вернуть пластику прежний вид

19:28

Гусеницы исчезнут за считанные дни: огородник рассказал, чего они боятся больше всегоВидео

19:10

Одесса под угрозой изоляции: Коваленко объяснил новую тактику россиянмнение

18:48

Донецк атакуют ракетами, в городе много прилетов: первые детали и последствия ударов

18:45

Почему 27 августа нельзя поднимать предметы на перекрестках: какой праздник

18:30

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Реклама
18:10

Почему старые бабушкины кастрюли нельзя ставить на плиту — объяснение удивитВидео

17:55

Какое масло самое полезное для жарки: ответ диетологов удивит многих

17:50

Желтые наволочки больше не проблема: простой раствор вернет им ослепительную белизну

17:36

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

17:20

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в МосквуВидео

17:10

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию: реакция королевской семьи

17:02

Терехов: Ветераны должны беспрепятственно получать статус, жилье и работу

16:59

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

16:57

Зачем класть лавровый лист в морозилку: кулинары назвали неожиданную причину

16:45

"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

16:44

Класть ли банан в холодильник — подскажет цвет кожуры: как правильно хранить фрукт

16:28

"Операция позади": популярный актер получил серьезную травму

16:20

Сентябрь перевернет всё: кто из знаков зодиака станет счастливчиком месяца

16:10

Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

16:08

Зеленский с новым главкомом прибыл на фронт: принято решение об усилении Донетчины

15:59

Доллар и евро пошли в резкое пике: новый курс валют на 27 августа

15:54

Какие вещи пора заменить в осеннем гардеробе 2026: 4 совета стилистаВидео

15:49

Куда исчез колорадский жук в Украине и вернется ли он снова: разъяснения ученой

15:43

Зачем класть деревянную ложку на кастрюлю — истинное назначение

14:30

НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

Реклама
14:30

Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

14:27

"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

14:06

"Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах

13:41

Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле домаВидео

13:21

Легендарный боксер подарил Зеленскому щенка: что известно о питомцах президентаВидео

12:51

Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует УкраинуВидео

12:46

Слово "обідитись" является калькой с русского языка: как говорить правильно

12:26

Командиры боевых подразделений Сил обороны Украины, объединившиеся в Христианский корпус, выразили поддержку Кириллу Буданову

12:22

Посудомойка прослужит меньше: какая популярная привычка может навредить технике

12:08

"Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в КанадеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости Запорожья
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять