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Доллар и евро пошли в резкое пике: новый курс валют на 27 августа

Мария Николишин
26 августа 2026, 15:59
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Больше всего подешевел доллар, курс которого снизился на 10 копеек.
Доллар и евро пошли в резкое пике: новый курс валют на 27 августа
Официальный курс валют в Украине на 27 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в Украине в четверг
  • На сколько подорожал злотый

На четверг, 27 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро подешевели, а злотый - подорожал. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,57 грн/долл., что сразу на 10 копеек меньше, чем в среду (44,67 грн/долл.).

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 27 августа установлен на уровне 52,00 грн/евро. Важно отметить, что 26 августа курс этой валюты составлял 52,08 грн/евро. Таким образом, евро подешевел на 8 копеек.

Курс злотого

В то же время польский злотый отклонился от общего тренда и подорожал. Курс этой валюты установлен на уровне 12,10 грн/злотый, что на 1 копейку больше, чем в среду (12,09 грн/злотый).

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до конца августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что последняя неделя августа пройдет под влиянием значительного количества рисков, однако это не означает неизбежности резких курсовых изменений.

По его прогнозу, в период с 24 по 30 августа курс доллара может находиться в пределах 44,6–45,2 грн/долл., а евро - 51–52,5 грн/евро.

"Наличие рисков еще не означает неизбежности резких курсовых колебаний. По базовому сценарию, в период с 24 по 30 августа ситуация будет оставаться близкой к той, которую мы наблюдаем на протяжении большей части месяца", - отметил он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт Андрей Шевчишин отмечал, что основным риском для гривни в августе является сочетание сокращения валютной выручки и сезонного роста спроса на иностранную валюту.

Финансовый аналитик подчеркивал, что отметка в 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что предпосылок для неконтролируемых колебаний курса пока нет. Резкое подорожание доллара возможно лишь в случае серьезного ухудшения экономической или военной ситуации либо возникновения внешнего шока.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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