Дроны сожгли крупнейший склад Wildberries под Тамбовом: что известно

Уничтоженный склад мог хранить до 54 миллионов единиц товара.

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Пожар на складе Wildberries - дроны сожгли логистический хаб / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Ключевые факты:

Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске

Площадь пожара на складе достигла 100 тысяч квадратных метров

Компания полностью остановила прием новых поставок товаров

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали крупный логистический хаб Wildberries в городе Котовске Тамбовской области России. На месте "прилета" начался масштабный пожар.

Как написал монитринговый канал Exilenova+ после часа ночи, "Силы обороны Украины повторно поразили логистический хаб Wildberries в Котовске Тамбовской области".

видео дня

На кадрах, которые распространяются в сети, видно на месте сильный пожар и густой дым.

Смотрите видео - Горит логистический хаб Wildberries в Котовске:

В компании Wildberries подтвердили атаку на склад в Котовске, прием новых поставок товаров не осуществлялся, пишет Astra.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов также подтвердил атаку и пожар на складе Wildberries в Котовске. По его словам, площадь возгорания - более 100 000 кв. метров. Один сотрудник пострадал.

"Системой ПВО и силами мобильных огневых групп БАРС-Тамбов было уничтожено 16 вражеских беспилотников. В результате ударов украинских БПЛА произошёл пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 000 кв. метров. После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны. Также после падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ", - говорится в сообщении.

Пожар на складе ВБ в Котовске / Фото: Exilenova+

Что известно о Wildberries в Котовске

Логистический хаб Wildberries в Котовске является одним из ключевых объектов компании в центральной части России. Его площадь составляет около 108 тысяч квадратных метров.

Этот комплекс начал работу только в 2025 году. Согласно проектным расчетам, после выхода на полную мощность он должен был обеспечивать хранение до 54 миллионов единиц товаров.

"Учитывая, что по состоянию на конец июля компания уже лишилась более 1 миллиона квадратных метров складских площадей, у Wildberries в центральной России физически почти не осталось свободных мощностей", - отмечают аналитики канала Exilenova+.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 18 июля хаб Wildberries в Котовске уже подвергся атаке. Возник масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание могли вызвать обломки российских средств противовоздушной обороны.

ВСУ разнесли семь из десяти крупнейших складов Wildberries в РФ – ISW

Украинские Силы обороны в рамках ударной кампании по российской инфраструктуре поразили и вывели из эксплуатации семь из десяти крупнейших логистических объектов Wildberries в РФ. По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), атаки направлены в том числе на ослабление российской оборонно-промышленной базы и логистической инфраструктуры двойного назначения.

Как сообщало Reuters в начале августа 2026 года, в результате украинских ударов было уничтожено не менее 1,18 млн квадратных метров складских площадей Wildberries. Это составляло около 20% всей складской инфраструктуры компании на тот момент. После этого атаки на логистические объекты Wildberries продолжились.

В ISW считают, что систематические удары по логистическим центрам компании создают дополнительную нагрузку на российскую экономику и уже перегруженную систему противовоздушной обороны.

"Неспособность России защитить крупнейшие логистические хабы Wildberries, несмотря на продолжающуюся украинскую кампанию против таких целей, демонстрирует, что у России недостаточно средств ПВО для защиты всей необходимой инфраструктуры в тылу", - отмечают аналитики.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории России - новости

Как писал Главред, в ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар. Поднимаются клубы дыма.

Рано утром 20 августа дроны атаковали Россию. Беспилотники долетели до Республики Татарстан. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Кроме того, был атакован нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае, а также подстанция ПС "Тамань" 500 кВ. Заметили дроны и в Московской области РФ.

В ночь на 19 августа жители Дзержинска Нижегородской области сообщали о массированной атаке БПЛА и густом дыме над городом. Также дроны долетели до Уфы в Башкортостане.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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