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Дроны ударили по РФ, под прицелом был крупный оборонный объект: детали

Анна Ярославская
19 августа 2026, 08:24
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Беспилотники долетели до Нижегородской области и Башкортостана.
Завод им. Свердлова, дрон
Атака дронов на Дзержинск - БПЛА ударили по заводу им. Свердлова / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, росСМИ

Кратко:

  • Дроны атаковали Дзержинск и Башкортостан
  • В Дзержинске начался пожар у оборонного завода
  • В Уфе беспилотники упали на промзону

В ночь на 19 августа жители Дзержинска Нижегородской области сообщали о массированной атаке БПЛА и густом дыме над городом. Также дроны долетели до Уфы в Башкортостане.

Ночью мониторинговые ресурсы сообщали об угрозе в Нижегородской области массированной атаки беспилотников. Как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев, в Дзержинске БПЛА попал по жилому многоквартирному дому в ЖК "Молодёжный Deluxe".

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Последствия атаки на Дзержинск
Последствия атаки на Дзержинск / t.me/astrapress

С высокой вероятностью источник задымления в Дзержинске находился на территории завода им. Свердлова - одного из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

Завод находится в западной части Дзержинска, приблизительно в пяти километрах от поврежденного БПЛА многоквартирного дома.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - градообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России. Это стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России с более чем 100-летней историей.

Предприятие включено в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". 23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Завод уже неоднократно становился целью атак украинских БПЛА. В частности, дым после атаки дронов был зафиксирован в районе завода имени Свердлова 30 апреля.

Атака на Уфу

Утром 19 августа глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил об атаке на промышленные предприятия Уфы.

"Всего беспилотников было шесть, четыре из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим", - написал российский чиновник.

Кроме того, по его словам, еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины. Пострадал один человек, его госпитализировали.

Атаки по России - новости

Как писал Главред, в ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье.

В ночь на 15 августа в российской Самаре прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилете" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (сейчас "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимались клубы черного дыма.

Кроме того, мониторы писали о том, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Самарской области страны-агрессора России были поражены центр "Прогресс", являющийся предприятием "Роскосмоса", аэродром "Саваслейка" и нефтяной объект в Усть-Луге.

11 августа в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.

Утром 10 августа дроны зафиксировали в Татарстане, а именно - в Нижнекамске и Чистополе.

В ночь 8 августа в России прогремели взрывы. Под удар дронов попали два НПЗ - в Самарской области и в Краснодарском крае. В частности, горели Сызранский НПЗ и Ильский НПЗ.

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