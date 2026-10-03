Как сэкономить на осеннем гардеробе: 5 правил умного шопинга

Блогерша Анна Петренко поделилась алгоритмом, который поможет составить осенний гардероб без лишних покупок.

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Правила умного шопинга / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, llovlyth; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как сэкономить на осеннем гардеробе

Как составить список покупок одежды

Как использовать референсы для разумного шопинга

Обновление гардероба к новому сезону не обязательно означает покупку большого количества новых вещей. Главред расскажет об алгоритме разумного шопинга, который поможет сэкономить и получить много стильных образов.

Как сэкономить на одежде осенью

Первый шаг - не отправляться сразу за покупками, а собрать визуальные референсы. Для этого блогерша Анна Петренко советует просматривать образы в Pinterest, Instagram и TikTok и сохранять те варианты, которые действительно хочется повторить.

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"Первый шаг, который вы делаете, - это заходите в Pinterest, в Instagram к тем блогерам, на которых вы подписаны, смотрите TikTok и постепенно собираете скриншоты образов, которые вам нравятся", - рассказала Анна Петренко.

При этом важно не просто сохранять красивые фотографии, а искать образы, которые можно адаптировать к своей внешности и гардеробу.

"Но старайтесь выбирать такие, чтобы человек на фотографии был плюс-минус хотя бы вашего размера, или вашей фигуры, или вашего типажа", - посоветовала блогерша.

Референсы для гардероба / скриншот из видео

Как подбирать референсы для гардероба

Следующий принцип - ориентироваться на вещи, которые уже есть в шкафу. Референсы стоит подбирать так, чтобы в каждом образе была хотя бы одна знакомая деталь. Это позволит не пытаться полностью воссоздать чужой комплект с помощью новых покупок.

"Также попробуйте подбирать эти образцы таким образом, чтобы на них была хотя бы одна вещь из того, что у вас уже есть. То есть берете то, что уже есть в вашем гардеробе, и просто ищете образцы на это", - пояснила Петренко.

Таким образом, отправной точкой для нового осеннего гардероба становятся не тренды сами по себе, а уже имеющиеся вещи.

Как составить формулы образов на осень 2026

После сбора референсов Анна Петренко советует разобрать каждый комплект на отдельные составляющие и сформировать шаблоны образов. Например, одна новая вещь может работать сразу в классическом и спортивном стиле.

"Далее составляете себе формулы или шаблоны образов. Я точно знаю, что этой осенью хочу купить себе длинный макси-тренч. Я зашла на Pinterest, поискала образы с таким тренчем, выбрала для себя несколько стилевых направлений", - рассказала блогер.

По такому принципу можно собрать столько формул, сколько нужно для повседневного гардероба, а затем определить конкретные вещи, которых не хватает для их создания.

Комбинации нарядов на осень / скриншот из видео

Как составить список покупок для шопинга

Когда готовы референсы и формулы образов, можно переходить к списку покупок. Для этого каждый комплект нужно проанализировать и выписать позиции, которых нет в гардеробе.

"И так подбираете себе столько образов, сколько считаете нужным, сколько увидели, сколько вам понравилось. Разбираете их именно по шаблону. Далее вы смотрите на все эти образы, которые вы составили, и из каждого просто выписываете ту вещь, которую вам нужно докупить", - пояснила блогерша.

Как не покупать лишние вещи

Главный фильтр перед покупкой - количество образов, в которых можно использовать конкретную вещь. Приоритетными должны стать те позиции, которые повторяются сразу в нескольких составленных формулах.

"Далее смотрите на то, чтобы эта вещь была нужна не только для этой комбинации: мне понадобится такая обувь. Нет, вы из своего списка выбираете те вещи, которые повторяются хотя бы несколько раз в разных ваших комбинациях образов", - подчеркнула Анна Петренко.

Только после такого анализа стоит переходить непосредственно к шопингу.

"И каждая вещь из этих новых покупок будет подходить вам не под один образ, не под один шаблон образа, а под несколько, которые вы сами и составили", - подытожила блогерша.

Осенний шопинг 2026 - советы блогерши смотрите здесь.

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Об источнике: Анна Петренко Анна Петренко - блогер, которая регулярно делится с подписчиками трендовыми советами по моде и стилю, раскрывая секреты того, как составить стильный гардероб и сэкономить на покупках.

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