Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

Из-за перекрытия мостов в Киеве время в пути может увеличиться до 2 часов. При этом строительство новой переправы через Днепр может обойтись в €500 млн.

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Мосты Киева - почему их перекрытие не остановит город / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Перекрытие мостов может увеличить время поездки между берегами Киева до 2 часов

Левый берег Киева должен становиться более самодостаточным

Новый мост через Днепр обойдется в €500 млн

Перекрытие нескольких мостов в Киеве вряд ли полностью остановит транспорт, но способно увеличить время поездки до полутора-двух часов в одну сторону. Городу придется приспосабливаться к новой логистике, а части людей - менять время поездок, работу и повседневные маршруты. Об этом сообщил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду.

По его словам, после ограничения движения транспортная система постепенно перераспределит нагрузку. В то же время такая адаптация будет иметь ощутимые последствия для жителей столицы.

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"Если сейчас по нормативам речь идет примерно о 45 минутах, то после перекрытия нескольких мостов поездка может длиться полтора-два часа в одну сторону. Это огромные социально-экономические потери для города. Растет экологическая нагрузка, ухудшается безопасность дорожного движения, возникает много других негативных последствий", - отметил Беспалов.

Эксперт считает, что жители постепенно будут менять свое поведение в зависимости от доступных маршрутов. Часть людей может начать раньше выезжать на работу, другие - будут искать жилье или работу ближе к месту проживания.

"Условно говоря, если в Киеве останется один доступный мост, люди начнут ездить на работу в пять утра. Если и это не поможет, кто-то сменит место работы. Если до определенного места физически невозможно добраться, человек просто перестанет туда ездить", - сказал транспортный эксперт.

Наиболее критической проблемой Беспалов называет доступ экстренных служб. Пробки на альтернативных маршрутах могут повлиять на скорость прибытия медиков и других служб.

"Другое дело - экстренный транспорт. Если из-за пробок скорая помощь или другие службы не смогут вовремя приехать, тогда возможны уже человеческие трагедии", - предупредил он.

Отдельным направлением должно стать уменьшение ежедневной зависимости между левым и правым берегами. Речь идет о развитии рабочих мест, медицины, социальных услуг и другой инфраструктуры непосредственно на левом берегу.

"Левый берег должен становиться более самодостаточным: там должно быть больше рабочих мест, медицинских, социальных и других услуг, чтобы у людей было меньше причин постоянно ездить на правый берег. И, думаю, этот процесс уже в определенной степени происходит", - подчеркнул Беспалов.

Он отметил, что мосты важны не только для автомобильного и общественного транспорта. Через них проходят инженерные коммуникации, в частности связанные с водоснабжением. Их восстановление после повреждений может происходить по другому сценарию, чем реконструкция самой мостовой конструкции.

"Сам мост быстро восстановить невозможно. А вот восстановить трубу или другую инженерную коммуникацию - это уже не такая сложная задача. Если стоит задача просто восстановить коммуникации на поврежденном мосту, это технически можно сделать значительно быстрее, чем построить новый мост", - пояснил эксперт.

В то же время строительство новой переправы через Днепр потребует значительных ресурсов. По словам Беспалова, оценка немецких специалистов относительно нового моста такого масштаба достигала сотен миллионов евро.

"Немецкие коллеги в свое время подсчитывали это на примере моста Патона и получали оценку примерно в 300–500 миллионов евро. То есть большой мост через Днепр такого класса - это примерно полмиллиарда евро. Где взять такие средства, особенно во время войны, - вопрос риторический", - сказал Беспалов.

Удары по мостам в Киеве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Киевская военная администрация ввела новые правила движения по столичным переправам во время воздушной тревоги. Согласно им, движение по Южному и Подольско-Воскресенскому мостам будет закрываться на 15 минут после сигнала тревоги: на Южном мосту ограничения действуют только в направлении с правого на левый берег, Подольско-Воскресенский мост будут перекрывать в обоих направлениях, а остальные четыре моста будут работать в штатном режиме.

Также в военной администрации сообщили о повторной ночной атаке на Южный мост около 05:03 2 октября и ликвидации последствий в нескольких районах. В результате ударов в Дарницком районе один человек погиб и двое получили ранения, а движение по Южному мосту и мосту Патона временно перекрыли с перенаправлением автобусных маршрутов на другие переправы.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Ранее, 1 октября, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил два попадания вражеских БПЛА вблизи опор Южного моста, что привело к остановке движения метро и обследованию конструкций. По словам очевидцев, пассажиры услышали взрыв и заметили дым в вагоне, однако поезд благополучно доехал до станции "Выдубичи", и среди пассажиров пострадавших зафиксировано не было.

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О персоне: Дмитрий Беспалов Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА). В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего начал работать на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects. В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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