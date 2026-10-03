Как защитить сумку от карманников - лайфхак с аксессуаром для волос

Карманникам не удастся незаметно открыть сумку, если воспользоваться небольшой хитростью.

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Женский аксессуар может спасти от карманников / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как защитить сумку от карманников

Как правильно носить сумку в людных местах, чтобы избежать кражи

Карманники часто ищут своих жертв в общественных местах - среди толпы или в транспорте. Особое внимание они обращают на женские сумочки, ведь незаметно для владелицы открыть её легче, чем карман на одежде.

Но Главред узнал, что путешественница Шарлотта Норт поделилась в TikTok крутым лайфхаком, который поможет защитить содержимое сумочки даже от профессиональных воров. Об этом пишет Express.

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Как защитить сумку от воров

Путешественница говорит, что не обязательно покупать специальные средства защиты. Достаточно взять обычную заколку "крабик" для волос. Её нужно продеть через бегунок молнии и закрепить на ремешке сумки.

"Конструкция блокирует застежку и не позволяет открыть её незаметно", - говорится в статье.

Как оценили лайфхак правоохранители

Сотрудники Metropolitan Police отмечают, что воры давно научились обворовывать женщин даже при наличии защиты на застежке сумки.

"Помните: наличие сумки с застежкой-молнией не гарантирует полной безопасности. Известны случаи, когда воры шли следом за жертвой, незаметно расстегивая сумку. Да, они могут действовать настолько дерзко. Поэтому никогда не стоит недооценивать карманников", - отметили они.

Поэтому женщинам рекомендуют в людных местах носить сумку перед собой или перекидывать ремень наискось через грудь, а кошелек держать в кармане, застегивающемся на пуговицу или молнию.

"Карманники действуют и в магазинах, и в универмагах. Там люди часто стоят на месте и отвлекаются, уделяя меньше внимания своим вещам, из-за чего становятся более легкой добычей", - предупредили о самых опасных местах правоохранители.

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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