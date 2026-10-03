Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как защитить сумку от карманников - лайфхак с аксессуаром для волос

Анна Косик
3 октября 2026, 03:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Карманникам не удастся незаметно открыть сумку, если воспользоваться небольшой хитростью.
Как защитить сумку от карманников - лайфхак с аксессуаром для волос
Женский аксессуар может спасти от карманников / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как защитить сумку от карманников
  • Как правильно носить сумку в людных местах, чтобы избежать кражи

Карманники часто ищут своих жертв в общественных местах - среди толпы или в транспорте. Особое внимание они обращают на женские сумочки, ведь незаметно для владелицы открыть её легче, чем карман на одежде.

Но Главред узнал, что путешественница Шарлотта Норт поделилась в TikTok крутым лайфхаком, который поможет защитить содержимое сумочки даже от профессиональных воров. Об этом пишет Express.

видео дня

Как защитить сумку от воров

Путешественница говорит, что не обязательно покупать специальные средства защиты. Достаточно взять обычную заколку "крабик" для волос. Её нужно продеть через бегунок молнии и закрепить на ремешке сумки.

"Конструкция блокирует застежку и не позволяет открыть её незаметно", - говорится в статье.

Как оценили лайфхак правоохранители

Сотрудники Metropolitan Police отмечают, что воры давно научились обворовывать женщин даже при наличии защиты на застежке сумки.

"Помните: наличие сумки с застежкой-молнией не гарантирует полной безопасности. Известны случаи, когда воры шли следом за жертвой, незаметно расстегивая сумку. Да, они могут действовать настолько дерзко. Поэтому никогда не стоит недооценивать карманников", - отметили они.

Поэтому женщинам рекомендуют в людных местах носить сумку перед собой или перекидывать ремень наискось через грудь, а кошелек держать в кармане, застегивающемся на пуговицу или молнию.

"Карманники действуют и в магазинах, и в универмагах. Там люди часто стоят на месте и отвлекаются, уделяя меньше внимания своим вещам, из-за чего становятся более легкой добычей", - предупредили о самых опасных местах правоохранители.

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Еще новости:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сумка сумки лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украина теряет государственность": Зеленский жестко ответил на бред Путина

"Украина теряет государственность": Зеленский жестко ответил на бред Путина

00:02Украина
Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

22:13Украина
Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

20:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Изобилие придет вместе с удачей: какие знаки зодиака скоро разбогатеют

Изобилие придет вместе с удачей: какие знаки зодиака скоро разбогатеют

Украина получила четыре предложения о перемирии с РФ: что они предусматривают

Украина получила четыре предложения о перемирии с РФ: что они предусматривают

Последние новости

04:21

Почему в СССР не было привычных полиэтиленовых пакетов: ответ может удивить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

03:30

Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осеньюВидео

03:04

Как защитить сумку от карманников - лайфхак с аксессуаром для волос

02:15

Ученые заглянули в недра Земли и сделали сенсационное открытие: что нашли

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
01:16

Украине лгут, страну не примут в ЕС по обычной процедуре – премьер Албании

00:02

"Украина теряет государственность": Зеленский жестко ответил на бред Путина

02 октября, пятница
23:42

Почему корицу добавляют в горшки с растениями: основные причины и предостережения

23:10

Жареный картофель получится хрустящим с одной добавкой: раскрыт простой секретВидео

Реклама
23:10

Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

23:02

Плесень на резинке холодильника исчезнет без труда: поможет один кухонный ингредиент

22:52

Осенняя посадка чеснока: идеальная глубина для получения крупных головок весной

22:34

Поздравления с Днём учителя 2026 — красивые картинки и тёплые пожелания

22:13

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

22:07

В Киеве могут развернуть паромы и понтоны: какие мосты закрывают и когда

21:53

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

21:39

Нужно успеть до холодов: какую одежду и текстиль следует постирать в октябре

21:10

Розы станут крупнее и здоровее: одну простую работу делают в октябреВидео

21:06

Микроволновка умеет больше, чем просто греть пищу: 6 малоизвестных способов использования

20:38

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Реклама
20:10

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

19:52

Точно не "востребованный": как правильно сказать на украинском языке

19:35

Как утеплить деревянные окна на зиму – простой способ с бюджетными материалами

19:22

Зачем оставлять разрезанный картофель в ванной на ночь: неожиданный результат

19:10

"Похоже на террор": раскрыта главная цель ударов РФ по Южному мосту

19:10

Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киевамнение

18:48

Как правильно поворачивать матрас, чтобы он меньше изнашивался — советы экспертов

18:38

Придет ли бабье лето в октябре: синоптикиня предупредила о заморозках в Украине

18:26

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машинуВидео

18:02

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

17:44

США могут задействовать газохранилища на западе Украины: что задумали

17:22

Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью

17:21

Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

17:19

Зачем деньги заворачивают в лавровый лист: причина популярного трюка

16:44

Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

16:33

Финансовый гороскоп на октябрь: Овнам — прибыль, а Тельцам — контроль

16:31

Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети

16:30

Готовятся к прорыву в сторону Запорожья: в ДШУ предупредили о накоплении сил РФ

16:07

Сломать молчание в коррупционных схемах: Голобуцкий прокомментировал соглашение Пашинского с САП

16:07

Легко заменят джинсы: блогер показала модные штаны на осень 2026Видео

Реклама
15:58

"Схватила за шею": экс-муж Хэлли Берри обвинил актрису в избиении сына

15:57

Как назвать дочь, родившуюся в октябре: красивые имена с особым значением

15:48

Доллар подскочил вверх, а евро стремительно полетел вниз: курс валют на 5 октября

15:39

Гортензия зацветет пышнее: что нужно сделать с корнями осеньюВидео

15:27

Государственная измена и финансирование агрессора: за что следует привлечь к ответственности депутатку Ирину Костюшко из Житомирской области — СМИ

15:26

Шоколадная глазурь, которая не трескается и не липнет к рукам — рецепт

15:11

"Проблему зовут Анджелина": окружение Брэда Питта сделало заявление о его состоянии

15:06

"Люблю мыть посуду": Кейт Миддлтон раскрыла, как ей помогает принц Уильям

14:59

Магнитная буря продлится почти неделю: шторм G1 обрушился на Землю

14:39

Кремль готовится к затяжной войне: военные расходы РФ бьют рекорды

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять