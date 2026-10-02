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Микроволновка умеет больше, чем просто греть пищу: 6 малоизвестных способов использования

Дарья Пшеничник
2 октября 2026, 21:06
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Микроволновая печь помогает стерилизовать банки, размягчать масло и сушить домашние чипсы - достаточно от 10 секунд до 3 минут.
Микроволновка
Что можно делать в микроволновке, кроме разогрева еды / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как микроволновка упрощает бытовые дела
  • Как легко дезинфицировать кухонные губки
  • Как быстро нарезать лук без слёз

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Кухонная губка, которую ежедневно используют для мытья посуды, превращается в рассадник бактерий уже через несколько дней, но избавляться от неё необязательно: достаточно смочить губку водой и отправить в микроволновую печь на одну минуту на максимальной мощности - горячий пар уничтожит большинство микроорганизмов. О других нестандартных сценариях использования бытового прибора сообщает УНИАН.

Функционал печи не ограничивается подогревом ужина. Те же режимы, которыми пользуются ежедневно, способны решить сразу несколько бытовых задач - от подготовки продуктов до заготовок на зиму.

Классический пример - сливочное масло, которое по рецепту должно быть мягким, но осталось в морозильной камере. Десяти секунд в печи хватает, чтобы продукт стал податливым и при этом не превратился в жидкость.

Стерилизация банок без кастрюли и хлеб без черствости

Стерилизация тары перед консервированием традиционно занимает время и требует большой кастрюли с кипящей водой. Альтернативный вариант - налить немного воды в чистую банку и поставить её в духовку на 2–3 минуты. Этого достаточно для полноценной подготовки емкости, но доставать её нужно осторожно: стекло нагревается до высокой температуры.

Засохший кусок хлеба тоже не обязательно выбрасывать. Его заворачивают во влажное полотенце и прогревают 20–30 секунд на максимальной мощности. Есть нюанс: съесть такой хлеб придется сразу, иначе он снова затвердеет.

Лук без слёз и чипсы без масла

Слезоточивый эффект лука связан с соединениями, которые раздражают слизистые оболочки. Если положить половинку луковицы в духовку на 30 секунд, высокая температура разрушит эту часть соединений - и дальнейшая нарезка пройдет более комфортно.

Наконец, прибор можно использовать по прямому назначению, но нестандартно - для картофельных или яблочных чипсов. Продукт нарезают кружочками, раскладывают ровным слоем на тарелке с пергаментом и запекают от 30 секунд, пока ломтики не станут хрустящими.

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Об источнике: УНИАН

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