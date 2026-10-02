Микроволновка умеет больше, чем просто греть пищу: 6 малоизвестных способов использования

Вы узнаете:
- Как микроволновка упрощает бытовые дела
- Как легко дезинфицировать кухонные губки
- Как быстро нарезать лук без слёз
Кухонная губка, которую ежедневно используют для мытья посуды, превращается в рассадник бактерий уже через несколько дней, но избавляться от неё необязательно: достаточно смочить губку водой и отправить в микроволновую печь на одну минуту на максимальной мощности - горячий пар уничтожит большинство микроорганизмов. О других нестандартных сценариях использования бытового прибора сообщает УНИАН.
Функционал печи не ограничивается подогревом ужина. Те же режимы, которыми пользуются ежедневно, способны решить сразу несколько бытовых задач - от подготовки продуктов до заготовок на зиму.
Классический пример - сливочное масло, которое по рецепту должно быть мягким, но осталось в морозильной камере. Десяти секунд в печи хватает, чтобы продукт стал податливым и при этом не превратился в жидкость.
Стерилизация банок без кастрюли и хлеб без черствости
Стерилизация тары перед консервированием традиционно занимает время и требует большой кастрюли с кипящей водой. Альтернативный вариант - налить немного воды в чистую банку и поставить её в духовку на 2–3 минуты. Этого достаточно для полноценной подготовки емкости, но доставать её нужно осторожно: стекло нагревается до высокой температуры.
Засохший кусок хлеба тоже не обязательно выбрасывать. Его заворачивают во влажное полотенце и прогревают 20–30 секунд на максимальной мощности. Есть нюанс: съесть такой хлеб придется сразу, иначе он снова затвердеет.
Лук без слёз и чипсы без масла
Слезоточивый эффект лука связан с соединениями, которые раздражают слизистые оболочки. Если положить половинку луковицы в духовку на 30 секунд, высокая температура разрушит эту часть соединений - и дальнейшая нарезка пройдет более комфортно.
Наконец, прибор можно использовать по прямому назначению, но нестандартно - для картофельных или яблочных чипсов. Продукт нарезают кружочками, раскладывают ровным слоем на тарелке с пергаментом и запекают от 30 секунд, пока ломтики не станут хрустящими.
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Об источнике: УНИАН
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