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Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь

Юрий Берендий
1 октября 2026, 22:29
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Путин заявил о готовности России к мирным переговорам и скорейшему завершению войны, но выдвинул условие: учет интересов РФ и нейтралитет Украины.
Путин заговорил о скором завершении войны, но выдвинул условие: о чем идет речь
Что сказал Путин о возможности завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Путин заявил о готовности к мирным переговорам
  • Он связал мир с национальными интересами РФ
  • Путин вновь выступил за нейтральный статус Украины

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить войну путем мирных переговоров, но при этом выдвинул условие - договоренности должны учитывать "национальные интересы" РФ. Также он вновь заявил, что Москва выступает за нейтральный статус Украины. Об этом он заявил во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

видео дня

Говоря о возможности завершения боевых действий, Путин заявил, что Москва якобы заинтересована в дипломатическом урегулировании. В то же время он связал возможность такого сценария с позицией Украины и ее западных партнеров.

"Нам бы хотелось как можно скорее положить конец всему этому с помощью, причем, мирных переговоров. Нужно лишь перестать обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а исходя из реальной складывающейся ситуации, принимать ответственные решения. Как самой Украине, так и ее спонсорам на Западе", - цинично заявил Путин.

Отдельно российский диктатор вернулся к вопросу конституционного курса Украины и её отношений с НАТО. Он утверждает, что Москва рассматривала Украину как нейтральное государство ещё с самого начала формирования постсоветского пространства.

"Да, ведь, обретя независимость, Украина приняла декларацию. Я хочу об этом напомнить. Ведь именно на основе этой декларации она обрела независимость. В декларации указано, что это нейтральные государства", - добавил глава Кремля.

При этом он заявил, что дальнейшее закрепление в украинской Конституции курса на вступление в НАТО якобы изменило ситуацию. Путин также упомянул Минские соглашения и высказал собственную интерпретацию их положений.

Еще одним аргументом Кремля стали заявления о ситуации на фронте. Путин утверждает, что российские войска в сентябре якобы установили контроль над 1301 квадратным километром территории и увеличили темпы продвижения.

"И темп продвижения войск нарастает. Больше, чем в предыдущие месяцы. И темп продвижения войск нарастает", - заявил он.

Путин также сказал, что Москва якобы не ставит вопрос исключительно о контроле над территориями. По его словам, главной задачей Кремля является создание условий для прочного мира и получение гарантий безопасности.

"Дело не в этом кусочке территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для прочного мира, на долгую историческую перспективу", - цинично заявил он.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

В то же время военный преступник заявил, что Россия готова продолжать переговоры, но только с учетом собственных требований. Таким образом, Москва связывает дипломатическое урегулирование не только с прекращением боевых действий, но и с более широким набором политических условий.

"Мы готовы к мирным переговорам, но, повторяю ещё раз, с учётом национальных интересов России и российского народа", - заявил Путин.

Он также рассказал об изменении своей позиции в отношении одного из предложенных американской стороной вариантов выхода из войны во время переговоров в Анкоридже, но не раскрыл, о чем именно идет речь.

Стоит ли ожидать скорого завершения войны - комментарий эксперта

Быстрого перемирия между Украиной и Россией в ближайшие месяцы ожидать не стоит, а переговорный процесс может сведиться к отдельным техническим договоренностям без полноценного прекращения войны. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По словам аналитика, американская сторона сама демонстрирует осторожные ожидания относительно сроков возможного прекращения боевых действий. В частности, на это указывало заявление Джареда Кушнера во время его пребывания в Киеве.

"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил Клочок.

В то же время активность Вашингтона на дипломатическом направлении может иметь и внутриполитическую составляющую. Эксперт считает, что администрации Дональда Трампа важно демонстрировать наличие прогресса во внешней политике.

"Я не вижу, чтобы они всерьёз рассчитывали на быстрый результат. Скорее речь идет о переговорах ради переговоров. Процесс должен двигаться, потому что Трампу нужно показывать, что что-то происходит. У него такая внешняя политика. Тем более, с Ираном у него очень сложная ситуация, поэтому где-то нужно показать результат", - сказал аналитик.

Отдельные договоренности между Киевом и Москвой при этом исключать нельзя. Речь идет об ограниченных решениях относительно конкретных видов ударов или экономических вопросов, которые не будут означать завершение войны.

"Я не исключаю, что, например, могут договориться о прекращении ударов по НПЗ. Российская нефть будет лучше поступать на рынок, цена может снизиться, и Трамп скажет: видите, я повлиял на ситуацию. Запрет на удары по глубинным целям также может стать одним из аргументов на переговорах. И это уже проявление нашей субъектности", - подытожил Клочок.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах о прекращении войны. В этом контексте министр иностранных дел Йоханн Вадефуль подчеркнул, что европейцы должны участвовать в переговорах. Мерц добавил, что Германия и в дальнейшем сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требования Москвы признать оккупированные территории российскими больше не являются предметом переговоров. Впоследствии он пояснил, что анкориджские договоренности вышли из повестки дня переговоров. По его словам, свою роль в этом сыграли команда США и ситуация на фронте.

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что стороны смогут заключить соглашение до зимы. Трамп также сообщил, что обсуждал с Зеленским возможность поставки ракет Patriot.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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