Как правильно стирать пуховики и куртки — что нельзя класть в барабан

Стирать куртки и пуховики в стиральной машине можно, но есть несколько важных нюансов.

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Правила стирки пуховика в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно подготовить пуховик к стирке

Какой режим и средство выбрать для пуховика

Пуховик требует особого ухода при стирке, ведь неправильный режим или средство могут повлиять на состояние наполнителя.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова на своём YouTube-канале рассказала, как она стирает пуховик в домашних условиях, чтобы после стирки пух оставался равномерно распределённым.

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Как стирать пуховик

Перед тем как загрузить куртку в стиральную машину, важно подготовить её к стирке. Прежде всего нужно застегнуть все элементы одежды - молнии и пуговицы.

Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

Для стирки пуховика блогерша советует отказаться от сыпучего порошка и кондиционера. Вместо них она использует жидкое средство.

"Наношу гель прямо на пятна, чтобы он лучше подействовал. Пол-крышечки на пятна, можно оставить на 10 минут. Пол-крышечки - в контейнер", - отметила Сизова.

Блогерша подчеркнула, что во время стирки важно не перегружать барабан стиральной машины. А для равномерного распределения пуха нужно использовать специальные шарики.

"Барабан не перегружаю, добавляю шарики, подойдут теннисные или резиновые", - отметила она.

Для самой стирки Сизова выбирает специальную программу для верхней одежды, если она предусмотрена в стиральной машине.

Если такой программы нет, нужно выбирать деликатный режим и стирать пуховик при 30–40 градусах до 800 оборотов.

Смотрите видео о том, как правильно стирать пуховик:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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