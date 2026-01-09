Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

Пятна от тонального крема не будут появляться на куртке, если знать одну хитрость.

Чем оттереть пятно от тонального крема с пуховика

Как защитить куртку от пятен на воротнике

В зимний период женщины часто находят на пуховиках следы от тонального крема, которые отстирать очень трудно. Но даже если это удается сделать, после первого раза на куртке могут появиться новые загрязнения.

Но Главред узнал, что пятен от тонального крема можно избавиться раз и навсегда. Как именно это сделать, в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.

Чем оттереть пятно от тонального средства

Несколько движений головой вправо или влево, и на воротнике пуховика уже появляются пятна. Чтобы избавиться от них, блогер советует использовать обычную мицеллярную воду. Ее нужно нанести на ватный диск и хорошо протереть пятно от тонального крема.

Когда оно исчезнет, а ткань высохнет, можно предотвратить появление новых пятен от косметики на воротнике куртки. Для этого на него нужно распылить лак для волос и подождать несколько секунд.

О персоне: Диана Головец Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

