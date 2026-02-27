'Плай' из песни Яремчука 'Несравненный мир красоты': что означает это забытое слово

Главное из новости:
- Плай — это древнее карпатское название горной тропы
- Слово "плай" сохраняет аутентичность карпатской культуры
- "Плай" имеет южнославянские корни и символичность
В карпатской лексике есть немало слов, которые не услышишь в повседневной речи жителей равнинных областей. Одно из них - "плай", древнее и образное слово, сохранившееся в говорах Гуцульщины и прилегающих регионов.
Несмотря на свою локальность, оно прочно укоренилось в украинской культуре — от фольклора до литературы и музыки, пишет 24 Канал.
Что такое "плай"
По данным словаря украинского языка в 11 томах, плай - это горная тропа или дорога, проложенная на склоне или через перевал. Этимологические источники связывают слово с южнославянскими языками, где подобные формы означают "склон" или "проход". Существует и румынская параллель - plai, которая также обозначает горный луг или склон. Такие совпадения объясняют давние контакты жителей Карпатского региона.
В отличие от привычных "тропы" или "дороги", плай имеет этнографический оттенок — это путь, который ведет именно через горы, часто узкий, извилистый, но неизменно живописный.
Как "плай" живет в культуре
В художественных текстах слово приобретает символический смысл — жизненный путь, выбор, движение вперед. Михаил Коцюбинский в "Тени забытых предков" описывает: "Він ішов вузьким плаєм понад стрімким бескидом…". Иван Франко также использовал это слово, подчеркивая карпатский колорит.
Слово встречается и в ряде украинских эстрадных композиций, в частности в "Гуцулянке" Ивана Поповича и в песне Назария Яремчука "Несравненный мир красоты":
"А сонце кругом,
Далеко лине пісня понад краєм.
Далеко сині гори за плаями.
Гори! Гори! Там в далині"
Смотрите видео и слушайте песню Назария Яремчука "Несравненный мир красоты":
Слово стало и частью современных культурных инициатив: региональные центры фестиваля "Червона рута" носят название "Плай", подчеркивая связь с традицией и аутентичностью.
Интересная деталь
В Википедии "плай" трактуется не только как тропа, но и как форма рельефа — плоские горные гребни с пастбищами и скотопрогонными путями, характерные для Закарпатья.
