'Плай' из песни Яремчука 'Несравненный мир красоты': что означает это забытое слово

Это необычное слово имеет праславянские или южнославянские корни.

Что такое "плай", о котором пел Яремчук / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

Плай — это древнее карпатское название горной тропы

Слово "плай" сохраняет аутентичность карпатской культуры

"Плай" имеет южнославянские корни и символичность

В карпатской лексике есть немало слов, которые не услышишь в повседневной речи жителей равнинных областей. Одно из них - "плай", древнее и образное слово, сохранившееся в говорах Гуцульщины и прилегающих регионов.

Несмотря на свою локальность, оно прочно укоренилось в украинской культуре — от фольклора до литературы и музыки, пишет 24 Канал.

Что такое "плай"

По данным словаря украинского языка в 11 томах, плай - это горная тропа или дорога, проложенная на склоне или через перевал. Этимологические источники связывают слово с южнославянскими языками, где подобные формы означают "склон" или "проход". Существует и румынская параллель - plai, которая также обозначает горный луг или склон. Такие совпадения объясняют давние контакты жителей Карпатского региона.

В отличие от привычных "тропы" или "дороги", плай имеет этнографический оттенок — это путь, который ведет именно через горы, часто узкий, извилистый, но неизменно живописный.

Как "плай" живет в культуре

В художественных текстах слово приобретает символический смысл — жизненный путь, выбор, движение вперед. Михаил Коцюбинский в "Тени забытых предков" описывает: "Він ішов вузьким плаєм понад стрімким бескидом…". Иван Франко также использовал это слово, подчеркивая карпатский колорит.

Слово встречается и в ряде украинских эстрадных композиций, в частности в "Гуцулянке" Ивана Поповича и в песне Назария Яремчука "Несравненный мир красоты":

"А сонце кругом,

Далеко лине пісня понад краєм.

Далеко сині гори за плаями.

Гори! Гори! Там в далині"

Смотрите видео и слушайте песню Назария Яремчука "Несравненный мир красоты":

Слово стало и частью современных культурных инициатив: региональные центры фестиваля "Червона рута" носят название "Плай", подчеркивая связь с традицией и аутентичностью.

Интересная деталь

В Википедии "плай" трактуется не только как тропа, но и как форма рельефа — плоские горные гребни с пастбищами и скотопрогонными путями, характерные для Закарпатья.

