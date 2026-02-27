Успеть за 3 минуты: врачи рассказали, что нужно делать первым делом после душа

Врачи назвали лучшее время для нанесения увлажняющего крема. В этот момент средства работают эффективнее и помогают "запечатать" влагу.

После наступления холодов многие замечают, что кожа становится сухой, стянутой и начинает шелушиться. Даже регулярный уход не всегда спасает.

Врачи все чаще напоминают о так называемом правиле трех минут после душа. Время за которое человеку нужно успеть нанести увлажняющие средства. Об этом пишет Yahoo.

Что такое правило 3 минут

Несмотря на название, речь идет не о сокращении времени под струей воды. Правило гласит, что увлажняющий крем нужно наносить в течение 3 минут после выхода из душа, пока кожа еще остается слегка влажной, но уже не мокрой.

Эта рекомендация периодически становится популярной в соцсетях, однако ее активно поддерживают и специалисты. По их мнению, не нужно откладывать уход "на потом", даже если вы заняты делами или отвлеклись на телефон.

Поддерживают ли правило врачи

По словам канадского терапевта и кардиолога Асим Назир Чима, нанесение крема в течение 3 минут действительно помогает коже удерживать влагу. Он отмечает, что именно в этот момент верхний слой кожи наиболее восприимчив к увлажняющим компонентам.

С этим согласен и семейный врач из Калифорнии Эрик Теппер. По его словам, лосьон, нанесенный на влажную кожу, "запечатывает" воду и работает эффективнее, чем средство, распределенное по уже сухой поверхности.

Дерматолог Саманта Шнайдер объясняет, что после душа кожа активно теряет влагу. Если в этот момент нанести крем с увлажнителями, они притягивают и удерживают воду в верхних слоях, обеспечивая более глубокое и стойкое увлажнение.

Почему это так важно зимой

Сухость является не только косметической проблемой. Врач общей практики Майкл Чичак предупреждает, что обезвоженная кожа становится более уязвимой к повреждениям, раздражению и микротрещинам.

Когда кожа влажная, ее барьер временно более проницаем, а значит, активные компоненты крема лучше проникают и помогают сохранить влагу внутри. Это снижает риск зуда, шелушения и ощущения стянутости.

