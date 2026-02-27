Ровенскую область резко пригреет: синоптики назвали точную дату потепления

После морозных ночей в Ровенской области прогнозируется теплая и преимущественно сухая погода.

Прогноз погоды в Ровно и области 28 февраля - 2 марта / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

В Ровенской области в период с 28 февраля по 2 марта прогнозируется теплая и преимущественно сухая погода. В области будет господствовать область повышенного давления, что обусловит отсутствие существенных осадков.

Ночью ожидается слабый мороз, а днем температура местами поднимется до 12 градусов тепла. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 28 февраля

В субботу, 28 февраля, осадков не прогнозируется. Ночью и утром возможен слабый туман. На отдельных участках дорог образуется гололедица, что может затруднить движение транспорта. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем будет держаться в пределах +3...+8 градусов.

Погода 1 марта

В воскресенье, 1 марта, синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков. Температура ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем поднимется до +7...+12 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Погода 2 марта

В понедельник, 2 марта, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днем будет держаться в пределах +5...+10 градусов.

Какая будет погода в марте - прогноз

По прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2026 года погодные условия в Украине в целом будут соответствовать климатической норме. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 1–7 °C, при этом в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях показатели могут превысить норму на 1,5–2,5 °C.

Количество осадков в течение месяца прогнозируется на уровне 30–53 мм, тогда как в Карпатском регионе и на Закарпатье оно может достигать 53–98 мм. По многолетним наблюдениям, абсолютный минимум температуры в марте в Украине может снижаться до -39 °C, а максимальные значения — повышаться до +24 °C.

Переход среднесуточной температуры через отметку 0 °C, что свидетельствует о устойчивом потеплении, будет происходить в разные сроки — от февраля до марта в зависимости от региона страны.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

