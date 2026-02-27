В Украине разоблачили схему "заработка" 50 миллионов на ремонте ТЭС - ОГП

Одного из фигурантов дела в настоящее время разыскивают.

Главное:

Лица, которые хотели присвоить деньги на ремонт ТЭС, разоблачены

Шестерым лицам уже сообщили о подозрении

Фигурантам дела грозит 12 лет тюрьмы

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о раскрытии схемы завладения более 50 миллионами гривен во время ремонта Трипольской ТЭС.

Пока страна восстанавливает энергосистему после обстрелов страны-агрессора России, группа предпринимателей решила заработать на этом. Должностные лица ряда частных предприятий организовали схему завладения средствами госпредприятия во время ремонта Трипольской ТЭС.

"Суть схемы проста: свои фирмы – свои люди – "нужный" результат тендера. Подозреваемые привлекли родственников и близких лиц, создав сеть подконтрольных компаний. На публичные закупки они подавали согласованные между собой предложения с заранее завышенными ценами. Конкуренция существовала только на бумаге", - пояснил Кравченко.

В результате договоры заключались по заведомо завышенной стоимости, ведь цены на некоторые товары и услуги "накручивали" в несколько раз. После этого разницу между реальной ценой и той, что в документах, получали наличными.

"Для "отмывания" средств участники заключали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора, которые занимались обналичиванием. Досудебным расследованием задокументирована системная доставка наличных так называемыми "курьерами" в офисы участников схемы. Предварительно установлено, что через махинацию было обналичено не менее 50 миллионов гривен", - добавил генпрокурор.

Уже известно, что шестерым лицам в соответствии с их "ролями" в преступной схеме сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Двое фигурантов в настоящее время находятся под домашним арестом, в отношении еще троих в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 51 миллиона гривен каждому. Местонахождение еще одного человека устанавливается. Следствие продолжается.

В СБУ также добавили, что во время первого этапа обысков по месту жительства и в офисах фигурантов была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация с доказательствами противоправной сделки. Также у дельцов обнаружили более 19 миллионов гривен наличных.

Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коррупция в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что Высший антикоррупционный суд заочно избрал бизнесмену и фигуранту дела "Мидас" Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что 15 февраля при попытке пересечь государственную границу детективы НАБУ и прокуроры САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Накануне СБУ, НАБУ и САП сообщили о разоблачении в Киеве преступной группировки, в которую входила действующая народная депутатка. Она вместе с помощниками и посредниками организовала передачу взятки в размере 250 тысяч долларов.

