Старший сын Брэда Питта отказался от звездного отца — что стало причиной

Мэддокс принял окончательное решение.

Брэд Питт с детьми, Анджелина Джоли / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сын Брэда Питта отказался от фамилии отца

Почему он принял такое решение

Старший приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли принял окончательное решение порвать связи со своим звездным отцом. Как сообщает издание People, Мэддокс решил сменить фамилию.

24-летний сын голливудских звезд не стал публично объявлять о своем решении. О нем стало известно после выхода фильма с Анджелиной Джоли "Кутюр", в котором Мэддокс был задействован как ассистент режиссера. В титрах картины поклонники заметили, что парень указан под фамилией матери — Джоли. Ранее в титрах другого фильма с участием Анджелины он обозначался как Джоли-Питт.

Брэд Питт - личная жизнь / фото: ua.depositphotos.com

Конфликт между Брэдом Питтом и его приемным сыном разгорелся еще в 2016 году, когда звездная голливудская пара только начинала бракоразводный процесс. О разрыве с отцом Мэддокс высказывался публично. Как сообщают СМИ, значительно ухудшить отношения между отцом и сыном мог конфликт на борту самолета, о котором рассказывала Анджелина Джоли. Во время перелета Питт в нетрезвом состоянии сначала атаковал ее, а позже — сына, который пытался заступиться за мать. Спустя почти 10 лет после расставания голливудской пары их отношения не наладились — Брэд и Джоли все еще судятся по имущественным вопросам.

Анджелина Джоли - развод с Брэдом Питтом / фото: ua.depositphotos.com

Мэддокс стал четвертым из шести детей Брэда Питта, отказавшимся от его фамилии. Ранее на аналогичный шаг пошли Захара, Вивьен и Шайло, которая официально сменила "Джоли-Питт" на "Джоли" сразу после совершеннолетия. Теперь большинство наследников актера предпочитают идентифицировать себя исключительно по фамилии матери

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Брэд Питт Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

