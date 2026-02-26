Укр
Графики для Киева и области: что известно об отключении электроэнергии 27 февраля

Алексей Тесля
26 февраля 2026, 23:55
Деления по подгруппам не будет: для каждого дома составлен индивидуальный график, поэтому время отсутствия света может различаться.
отключение света
Раскрыты графики отключений для Киева и области / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Вводятся временные ограничения на подачу электроэнергии
  • Время отсутствия света может различаться в одном районе

В Киеве вводятся временные ограничения на подачу электроэнергии в пятницу, 27 февраля в связи с массированными обстрелами РФ.

Компания ДТЭК опубликовала обновлённые графики отключений на своей официальной странице в Facebook.

В этот раз привычного деления по подгруппам не будет: для каждого дома составлен индивидуальный график, поэтому время отсутствия света может различаться даже между соседними улицами в одном районе.

Жителям города рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию по своему адресу через официальные каналы компании — Telegram, Viber или на сайте поставщика электроэнергии, чтобы минимизировать неудобства.

Screenshot
/ ДТЭК

Для Киевской области 27 февраля отключения будут проходить по ранее установленным очередям, порядок которых остаётся без изменений. Рекомендуется планировать использование электроэнергии с учётом графиков, чтобы снизить риски перебоев и сохранить работу бытовой и бытовой техники.

Screenshot
/ alerts.org.ua

Отключения электроэнергии: ключевая информация

Энергетическая система Украины остаётся под высоким напряжением. Ремонтные бригады круглосуточно устраняют повреждения на объектах, пострадавших в результате обстрелов. В Министерстве энергетики Украины отметили, что после последней крупной атаки РФ и проведения заседания штаба по ликвидации её последствий в Киеве и области сеть продолжает функционировать, но сейчас работает на пределе своих возможностей.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Больше новостей:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева отключения света электроэнергия
Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

