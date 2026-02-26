Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

Сырский сообщил о рабочих поездках в боевые подразделения, по итогам которых определил ключевые задачи для Сил обороны Украины.

Сырский назвал главные задачи для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

О чем идет речь в материале:

Сырский посетил зону ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса ДШВ

Главнокомандующий выделил основные задачи для украинских военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочие встречи с командованием украинских подразделений и определил основные задачи для Сил обороны Украины. Об этом он сообщил в посте в Facebook.

Сырский сообщил, что работал в зонах ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Он провел совещания с руководством корпусов и отдельных штурмовых полков, во время которых выяснил оперативную обстановку на направлениях. По итогам встреч Сырский дал необходимые поручения для обеспечения первоочередных потребностей подразделений и соединений, а также отметил военнослужащих, проявивших себя наилучшим образом.

По его словам, украинские силы и в дальнейшем придерживаются тактики активной обороны.

"Наша задача - держать рубежи и беречь жизни наших воинов, в то же время - восстанавливать контроль над украинскими территориями и наносить врагу максимальные потери, которые и в дальнейшем должны превышать его пополнение", - резюмирует он.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Стоит ли ожидать нового контрнаступления в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял о подготовке новых контрнаступательных действий украинских войск в 2026 году, впоследствии уточнив, что на отдельных направлениях такие операции уже фактически происходят. В то же время говорить о масштабном контрнаступлении в ближайшее время оснований нет, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его мнению, украинская армия пока не имеет достаточных ресурсов и сил для проведения полноценной наступательной кампании. Эксперт также выразил сомнение в возможности реализации крупной контрнаступательной операции, отметив, что настоящее контрнаступление предполагает масштаб действий, подобных операциям в районе Купянска, тогда как нынешние боевые действия, по оценкам аналитиков ISW, ограничиваются возвращением примерно 200 квадратных километров территории.

"Причем отвоевана та часть территории, где была инфильтрация оккупантов, и там не было ни окопов, ни позиций – там были просто укрытия, где прятались российские солдаты, просочившиеся через наши боевые порядки. Хотя в некоторых местах россияне отошли со своих позиций", – резюмирует он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские партизаны провели диверсионную операцию вблизи Севастополя, приуроченную ко Дню сопротивления оккупации Крыма. В результате удалось повредить объекты связи российских войск, в частности системы, которые препятствовали работе украинских беспилотников. Об этом сообщили представители движения "Атеш".

В то же время заявления российской стороны о якобы захвате села Рождественка в Запорожской области не соответствуют реальной ситуации — населенный пункт остается под контролем украинских Сил обороны, отметил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Также, по словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, российские войска планируют установить контроль над всей территорией Донецкой области до конца марта, а также рассматривают дальнейшее расширение наступательных действий на другие регионы.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

