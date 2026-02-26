Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

Сергей Кущ
26 февраля 2026, 15:10
Следуя лунному календарю стрижек на март 2026, вы сможете выбрать удачное время для обновления прически, привлечь энергию денег, здоровья и красоты.
Лунный календарь на март 2026
Лунный календарь на март 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Благоприятные дни для стрижек в марте 2026
  • Когда лучше стричься для роста волос

С приходом весны многие планируют обновление образа. Чтобы новая причёска принесла не только эстетическое удовольствие, но и положительную энергетику, астрологи советуют ориентироваться на лунный календарь стрижек март 2026. Фазы Луны традиционно связывают с ростом волос, их густотой и общим состоянием.

Разберёмся, какие даты считаются удачными, а когда лучше отложить визит к парикмахеру.

видео дня

Как влияет лунный календарь на волосы

Лунный календарь на март учитывает фазы Луны, её положение в знаках зодиака и энергетически сильные дни месяца. Считается, что стрижка на растущей Луне ускоряет рост волос, а на убывающей — помогает дольше сохранить форму причёски.

Кроме того, отдельные даты могут усиливать или, наоборот, ослаблять волосы. Поэтому лунный календарь на март 2026 помогает выбрать оптимальное время для смены имиджа.

Благоприятные дни для стрижек в марте 2026

По астрологическим рекомендациям, наиболее удачными датами для обновления причёски станут дни растущей Луны и периоды, когда она находится в "сильных" знаках.

Благоприятные дни для стрижек в марте — 3, 4, 8, 9, 14, 18, 19, 24 и 28 марта. В эти даты волосы лучше поддаются укладке, быстрее растут и выглядят более здоровыми. Особенно удачными считаются дни перед полнолунием — стрижка может придать локонам густоту и силу.

Если вы планируете кардинальные изменения — короткую стрижку или смену цвета, именно эти числа подойдут лучше всего.

Неблагоприятные дни для стрижек в марте 2026

Неблагоприятные дни для стрижек в марте приходятся на периоды новолуния и полнолуния, а также на дни с нестабильной энергетикой.

Астрологи рекомендуют отказаться от похода в салон 1, 6, 15, 16, 22 и 30 марта. В такие даты волосы могут стать более ломкими, а результат стрижки — разочаровать. Также считается, что в неблагоприятные дни повышается риск ухудшения настроения и упадка сил после смены образа.

Тем, кто интересуется, когда можно и нельзя стричься в марте, стоит ориентироваться именно на эти даты.

Когда лучше стричься для роста волос

Если главная цель — ускорить рост, выбирайте период растущей Луны во второй декаде месяца. В это время волосы быстрее восстанавливаются и становятся крепче.

Для тех, кто хочет сохранить форму причёски надолго, подойдёт убывающая Луна — стрижка будет отрастать медленнее.

Лунный календарь стрижек март 2026 особенно полезен тем, кто планирует не только подравнивание кончиков, но и серьёзные изменения во внешности.

Планируя календарь стрижек на март, важно учитывать не только личную занятость, но и лунные циклы. Правильно выбранная дата может положительно сказаться на состоянии волос и общем самочувствии.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лунный календарь стрижек интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:15Экономика
Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:11Война
Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:34Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Последние новости

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

Реклама
15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

14:18

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границой

13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

Реклама
13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

13:32

Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

13:08

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:38

Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

12:36

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныВидео

12:30

Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретомВидео

12:28

РФ грозит эффект домино: эксперт назвал признаки возможного распада России

12:14

Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

12:11

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

11:55

Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

11:53

В 57 лет умер звезда фильма "Бригада" и "Интерны"

11:49

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

11:41

Могилевская поразила новыми результатами похудения - как она выглядит сейчасВидео

11:37

Пионы живут 50 лет, но не всегда цветут: как добиться роскошных бутоновВидео

11:30

ДНК-тест разрушил семью: мужчина не был готов к правде, которую узнал

11:10

Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

10:54

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

10:44

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Реклама
10:37

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

10:34

Путинистка Яковлева жестко расплатилась за поддержку войны: "Это для меня боль"

10:21

LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство: "Планировала свою смерть"

10:21

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

10:20

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:17

Начался первый ретроградный Меркурий 2026: как он повлияет на знаков зодиака

10:11

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по УкраинеВидео

09:58

Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

09:48

Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять