Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

Следуя лунному календарю стрижек на март 2026, вы сможете выбрать удачное время для обновления прически, привлечь энергию денег, здоровья и красоты.

Лунный календарь на март 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Благоприятные дни для стрижек в марте 2026

Когда лучше стричься для роста волос

С приходом весны многие планируют обновление образа. Чтобы новая причёска принесла не только эстетическое удовольствие, но и положительную энергетику, астрологи советуют ориентироваться на лунный календарь стрижек март 2026. Фазы Луны традиционно связывают с ростом волос, их густотой и общим состоянием.

Разберёмся, какие даты считаются удачными, а когда лучше отложить визит к парикмахеру.

Как влияет лунный календарь на волосы

Лунный календарь на март учитывает фазы Луны, её положение в знаках зодиака и энергетически сильные дни месяца. Считается, что стрижка на растущей Луне ускоряет рост волос, а на убывающей — помогает дольше сохранить форму причёски.

Кроме того, отдельные даты могут усиливать или, наоборот, ослаблять волосы. Поэтому лунный календарь на март 2026 помогает выбрать оптимальное время для смены имиджа.

Благоприятные дни для стрижек в марте 2026

По астрологическим рекомендациям, наиболее удачными датами для обновления причёски станут дни растущей Луны и периоды, когда она находится в "сильных" знаках.

Благоприятные дни для стрижек в марте — 3, 4, 8, 9, 14, 18, 19, 24 и 28 марта. В эти даты волосы лучше поддаются укладке, быстрее растут и выглядят более здоровыми. Особенно удачными считаются дни перед полнолунием — стрижка может придать локонам густоту и силу.

Если вы планируете кардинальные изменения — короткую стрижку или смену цвета, именно эти числа подойдут лучше всего.

Неблагоприятные дни для стрижек в марте 2026

Неблагоприятные дни для стрижек в марте приходятся на периоды новолуния и полнолуния, а также на дни с нестабильной энергетикой.

Астрологи рекомендуют отказаться от похода в салон 1, 6, 15, 16, 22 и 30 марта. В такие даты волосы могут стать более ломкими, а результат стрижки — разочаровать. Также считается, что в неблагоприятные дни повышается риск ухудшения настроения и упадка сил после смены образа.

Тем, кто интересуется, когда можно и нельзя стричься в марте, стоит ориентироваться именно на эти даты.

Когда лучше стричься для роста волос

Если главная цель — ускорить рост, выбирайте период растущей Луны во второй декаде месяца. В это время волосы быстрее восстанавливаются и становятся крепче.

Для тех, кто хочет сохранить форму причёски надолго, подойдёт убывающая Луна — стрижка будет отрастать медленнее.

Лунный календарь стрижек март 2026 особенно полезен тем, кто планирует не только подравнивание кончиков, но и серьёзные изменения во внешности.

Планируя календарь стрижек на март, важно учитывать не только личную занятость, но и лунные циклы. Правильно выбранная дата может положительно сказаться на состоянии волос и общем самочувствии.

