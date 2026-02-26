Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

Вы узнаете:
Маленький треугольник под воротником на свитерах и свитшотах давно стал привычной деталью, которую большинство воспринимает как элемент дизайна. Но на самом деле он имеет интересное и практичное происхождение, уходящее корнями почти в столетнюю давность.
Главред объяснит, какое на самом деле значение имеет эта вставка и почему ее до сих пор используют в современных свитшотах.
Зачем на свитшотах есть треугольник под воротником
Блогер Alex Ma, который специализируется на моде и объясняет историю различных элементов одежды, подробно рассказывает историю этой детали. В своем видео на TikTok он объясняет, что история этого дизайна началась в 1926 году, когда американский бренд Russell Athletic разработал новый тип спортивных джемперов для игроков в американский футбол, пишет The Mirror. Тогда спортсмены носили шерстяные свитера, которые хорошо согревали, но быстро становились тяжелыми и неудобными от пота, а после стирки еще и уменьшались в размере. Чтобы решить проблему, компания перешла на хлопковые ткани и добавила специальную вставку в форме треугольника.
Этот элемент имел сразу несколько функций. Он располагался именно там, где больше всего скапливается влага — в верхней части груди. Вставка поглощала пот, не давая всей передней части свитера промокать.
Кроме того, она создавала дополнительную гибкость для воротника: когда игроки надевали джемпер через голову или даже через шлем, треугольник растягивался отдельно, сохраняя форму горловины. Это было важно для спортсменов, ведь их форма оставалась аккуратной и не деформировалась.
Со временем эта деталь стала настолько узнаваемой, что ее начали использовать и в повседневной одежде. Сегодня большинство производителей добавляют треугольник скорее как элемент дизайна, чем как функциональную часть. В современных худи и свитшотах он часто изготовлен из того же материала, что и остальная часть изделия, и не имеет особых свойств. Однако сама традиция сохранилась, а треугольник под воротником превратился в характерную черту классического спортивного стиля.
