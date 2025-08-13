Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

Оттопыренный мизинец - главный признак изысканности, аристократии, благородного происхождения и богатства. Однако мало кто знает, что эта манера не имеет ничего общего с этикетом. Главред разобрался, какие же нюансы и исторические особенности спровоцировали появления такой привычки.
Почему раньше оттопыривали мизинец
1. Чай из пиал. Ранее в Англии пили чай из пиал, которые было совсем неудобно держать и обхватывать пальцами. Лишь из-за этого мизинец отставляли в сторону, чтобы он не мешал пить.
2. Кольца. Богатые люди носили много украшений и они были достаточно массивные. Когда на мизинец надевали перстень с камнем, палец было очень трудно согнуть. По этому его и оттопыривали. И конечно этот жест был также связан с желанием показать другим дамам эти украшения.
3. Невозможность ухватить предмет. Когда люди употребляли пищу руками, они часто оттопыривали палец, потому что было невозможно ухватить это полностью из-за его размера или формы.
Почему сейчас не оттопыривают мизинец
Если раньше оттопыренный палец был символом богатства и знати, то сейчас это совсем не так. Ранее посуда была не совсем удобной, даже держа чашку приходилось оттопыривать палец, так как ушко чашки было очень маленьким и все пальцы в него просто не пролезут.
Сейчас же появилось множество разных видов посуды, люди в большей мере не носят огромные украшения, которые сковывают движения. По этом в современном мире оттопыренный палец - дурной тон, а такой человек выглядит надменным и недоброжелательным.
