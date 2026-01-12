Укр
Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

Дарья Пшеничник
12 января 2026, 08:29
36
Общие военные расходы России в 2025 году оцениваются в 15,5 триллионов рублей.
Трамп Путин
Союзники Путина все больше разочарованы войной / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • РФ почти не продвинулась на фронте в 2025 году
  • Экономическое давление и недовольство в России растут
  • Поддержка войны среди россиян и элит падает

2025 год обернулся для российского руководства очередной полосой стратегических неудач, и перспективы для Кремля выглядят все более мрачными. Об этом сообщает The Wall Street Journal, анализируя военные, экономические и политические последствия затяжной войны против Украины.

Минимальные достижения на фронте

За весь прошлый год российская армия смогла оккупировать менее 1% украинской территории. При таких темпах, отмечает издание, России понадобится как минимум еще год, чтобы даже приблизиться к границам Донбасса, которые Кремль называет условием для начала мирных переговоров.

видео дня

Американская операция в Венесуэле — удар по имиджу Москвы

Молниеносное задержание американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены стало очередным сигналом слабости российских возможностей. Политолог Аббас Галлямов подчеркнул, что успех США наглядно продемонстрировал, "как на самом деле выглядит эффективная военная операция", что еще больше деморализует российское общество и элиты. Дополнительным ударом стало то, что Мадуро был одним из ключевых союзников Кремля.

Инцидент с танкером — еще один дипломатический провал

Ситуацию осложнил и захват США нефтяного танкера, который находился под охраной российского флота. Событие стало очередным свидетельством ограниченных возможностей Москвы влиять на глобальные процессы.

Война все сильнее бьет по российской экономике:

  • военные расходы в 2025 году достигли 15,5 трлн рублей — в пять раз больше, чем в 2021-м;
  • доходы от нефти и газа в ноябре упали на 34% по сравнению с предыдущим годом;
  • с 1 января НДС повышен с 20% до 22%, что увеличивает финансовое бремя для населения.

Опросы Левада-центра свидетельствуют о резком изменении настроений: если в конце 2024 года 37% россиян поддерживали продолжение войны, то через год таких осталось только 25%. Зато доля сторонников мирных переговоров выросла до 67%.

Высокие процентные ставки, введенные для сдерживания инфляции, фактически заморозили инвестиционную активность. К этому добавляется недовольство российских элит, которые не могут вернуть свои активы, заблокированные в европейских банках.

Кремлевская поддержка может пошатнуться

Несмотря на способность Кремля подавлять общественное недовольство, внутриполитическая опора Путина зависит от лояльности его ближайшего окружения. По оценкам WSJ, эта поддержка может ослабнуть, если США усилят военную помощь Украине, в частности средствами противодействия российским ракетам и дронам.

В таком случае, отмечает издание, уставшие от войны представители российской элиты могут начать давить на Кремль, требуя перехода к реальным переговорам о мире — на условиях, приемлемых для Украины.

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине — прогноз эксперта

Главред писал, что у США и России совпадают интересы в отношении Венесуэлы и Гренландии. Поэтому возникает опасение, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин может этим воспользоваться.

Однако, по мнению политического эксперта Максима Розумного, вряд ли главе Кремля удастся использовать эти вопросы как предмет торга с главой США Дональдом Трампом в обмен на уступки по Украине. На это есть несколько причин.

Шаги США для мира в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России. Этот законопроект в США считают "очень уместным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только и делает, что продолжает убивать невинных".

Накануне также Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности в том, что Россия не предпримет еще одну попытку вторжения в страну.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа встретились с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения плана завершения войны в Украине.

Стоит также ознакомиться:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т. д., пишет Википедия.

