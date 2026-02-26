Укр
В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Юрий Берендий
26 февраля 2026, 18:51
В России якобы нет четких сроков завершения, а российская сторона сосредоточена только на выполнении своих задач, отметил Лавров.
В Кремле заявили о сроках завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • В Кремле заявили о наличии задач в контексте войны против Украины
  • В России нет сроков завершения войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне информации о новых сроках от США о завершении войны против Украины заявил, что у Москвы существуют только "задачи", которые нужно выполнить. Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Он также цинично добавил, что саммит президентов Владимира Зеленского и российского диктатора и военного преступника Владимира Путина возможен только после завершения контактов делегаций, "чтобы поставить точку".

"В РФ нет сроков для завершения войны в Украине. Вы слышали, чтобы мы что-то говорили о дедлайнах? У нас есть задачи, и мы находимся в процессе их реализации", - сказал соратник российского военного преступника Путина.

О том, о каких именно задачах идет речь, Лавров уточнять не стал.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, активная фаза боевых действий вряд ли завершится в 2026 году на условиях, которые были бы приемлемы для Украины, а справедливое завершение войны возможно как минимум через несколько лет. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он отметил, что стратегической целью России остается уничтожение Украины как государства и подавление украинской национальной идентичности, поэтому пока отсутствуют предпосылки для быстрого завершения войны на справедливых условиях. В то же время прекращение боевых действий могло бы произойти значительно быстрее только в случае принятия Украиной российских требований и фактической капитуляции.

"Если же мы говорим о прекращении боевых действий на наших условиях, то это возможно лет через два, не меньше. Только к концу 2027 года могут сложиться условия, когда РФ будет вынуждена пойти на реальные переговоры и принимать наши условия", - добавил Жданов.

План войны Украины
План войны Украины / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Женеве состоялась двусторонняя встреча представителей Украины и США в рамках переговорного процесса, во время которой стороны сосредоточились на подготовке к следующему этапу переговоров с привлечением России. О начале консультаций сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

В то же время в США отмечают, что российско-украинская война не имеет чисто военного решения, однако терпение американского президента Дональда Трампа в отношении затягивания процесса не безгранично. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Аналитики американского Института изучения войны также считают, что Россия пока не демонстрирует реальной заинтересованностив предметных мирных переговорах и вместо этого готовится к длительному противостоянию.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

