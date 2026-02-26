Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретом

Предлагаем рецепт аппетитного и сытного картофельного супа с сыром, которым легко можно накормить всю семью. Сочетание бекона, сыра и сливок превратит ваше первое блюдо в настоящий шедевр.
Кстати, не забудь при подаче посыпать суп нарубленной зеленью, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Картофельный суп - рецепт
Ингредиенты:
- Бекон – 100 г;
- Лук – 1 шт.;
- Стебель сельдерея – 2 шт.;
- Масло – 50 г;
- Мука – 2 ст. л;
- Молоко – 250 мл;
- Сливки – 250 мл;
- Бульон или вода – 1 л;
- Картофель - 4-5 шт.;
- Сушеный чеснок – 1 ч. л;
- Паприка – 1 ч. л;
- Куркума – 1 ч. л;
- Соль, перец – по вкусу;
- Сыр Чеддер - 200 г
Бекон нарежьте на кубики, обжарьте до золотистого цвета.
Лук и сельдерей нарежьте, отправьте в кастрюлю, добавьте масло, обжарьте.
Всыпьте муку в кастрюлю, перемешайте, влейте молоко, сливки и бульон или же воду.
Добавьте в суп все специи, нарезанный картофель и держите на огне до готовности картофеля.
Отправьте в кастрюлю натертый сыр, бекон и варите пару минут.
Подавайте суп, украсив поджаренным беконом и зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить сырный суп с картофелем:
Вас может заинтересовать:
- Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостей
- Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусе
- Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред