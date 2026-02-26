Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретом

Рецепт питательного картофельного супа.

Сырный суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт аппетитного и сытного картофельного супа с сыром, которым легко можно накормить всю семью. Сочетание бекона, сыра и сливок превратит ваше первое блюдо в настоящий шедевр.

Кстати, не забудь при подаче посыпать суп нарубленной зеленью, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Картофельный суп - рецепт

Ингредиенты:

Бекон – 100 г;

Лук – 1 шт.;

Стебель сельдерея – 2 шт.;

Масло – 50 г;

Мука – 2 ст. л;

Молоко – 250 мл;

Сливки – 250 мл;

Бульон или вода – 1 л;

Картофель - 4-5 шт.;

Сушеный чеснок – 1 ч. л;

Паприка – 1 ч. л;

Куркума – 1 ч. л;

Соль, перец – по вкусу;

Сыр Чеддер - 200 г

Бекон нарежьте на кубики, обжарьте до золотистого цвета.

Лук и сельдерей нарежьте, отправьте в кастрюлю, добавьте масло, обжарьте.

Всыпьте муку в кастрюлю, перемешайте, влейте молоко, сливки и бульон или же воду.

Добавьте в суп все специи, нарезанный картофель и держите на огне до готовности картофеля.

Отправьте в кастрюлю натертый сыр, бекон и варите пару минут.

Подавайте суп, украсив поджаренным беконом и зеленью. Приятного аппетита!

Первые блюда / инфографика: Главред

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

