Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

Венгерский премьер обратился напрямую к Зеленскому / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/orbanviktor

Что заявил Орбан:

Украина якобы пытается втянуть Венгрию в войну

Политики ЕС и Украины стремятся установить в Венгрии "украинофильское правительство"

Венгрия требует возобновления работы нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его политик опубликовал в соцсети X.

Орбан утверждает, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенной венгерской власти и венгерского народа по поводу войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

"В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили поддержку венгерской оппозиции", - подчеркнул венгерский премьер.

По словам Орбана, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии "украинофильское правительство". Кроме того, Украина заблокировала "критический для энергоснабжения Венгрии" нефтепровод "Дружба".

"Ваши действия противоречат интересам Венгрии и угрожают безопасному и доступному энергоснабжению венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику! Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергию", - добавил он.

В конце обращения Орбан призвал Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба", воздержаться от любых дальнейших "атак на энергетическую безопасность" Венгрии и проявлять больше уважения к стране.

Опасны ли для Украины ультиматумы Венгрии - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Венгрия заявила о прекращении поставок дизтоплива на украинский рынок.

Но это не будет критическим для Украины решением. Дело в том, что объемы импорта из Венгрии дизеля были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

Напомним, Главред писал , что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Ранее также Будапешт выступил против предоставления Киеву кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро. Посол Венгрии при ЕС выразил возражения против механизма, предусматривающего заимствование средств путем выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом Евросоюза.

Накануне венгерский политик сказал, что до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", страна будет блокировать любые важные для Киева решения.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

