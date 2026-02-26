Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

https://glavred.info/war/gromkie-vzryvy-rakety-i-shahidy-kiev-pod-massirovannoy-kombinirovannoy-atakoy-10744109.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, ua.depositphotos.com

В ночь на 26 февраля Киев подвергся воздушной атаке со стороны врага. Прогремели взрывы: оккупанты применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. О приближении воздушных целей предупредили Воздушные силы Украины.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил атаку: "Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!"

Через 20 минут после начала атаки по городу были выпущены баллистические ракеты, которые вызвали громкие взрывы.

В 04:08 прогремела новая серия взрывов на фоне запусков баллистики. Воздушные силы зафиксировали удары с южного направления, а мониторинговые каналы предполагают, что это могли быть ракеты "Циркон".

По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе пострадало здание магазина, но позже он сообщил, что эта информация не подтвердилась.

В Голосеевском районе в результате атаки возникло возгорание на территории частной усадьбы, а в Печерском районе горит двухэтажный частный дом. Проверяется информация о возможных пострадавших.

