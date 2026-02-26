Могут ли мобилизовать без 'розыска' - адвокат предупредила о новой тенденции

Адвокат заявила о распространении практики доставки военнообязанных в ТЦК даже без формального розыска, в частности после оформления ДТП.

Мобилизация в Украине - адвокат предупредила о новой тенденции / Коллаж: Главред

Военнообязанные граждане, которые не находятся в розыске за уклонение и не имеют оснований для отсрочки и бронирования, могут быть доставлены в ТЦК и СП для мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказала адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко

По словам адвоката, получает распространение практика, когда даже в случаях, если лицо формально не находится в розыске, но не имеет оснований для получения отсрочки или бронирования, принимаются меры для его доставки в ТЦК.

"Не всегда эти действия выглядят корректно в соответствии с требованиями действующего законодательства, но фактически они направлены на то, чтобы лицо проехало в центр комплектования", - указала она.

Адвокат Полина Марченко также отметила, что по ее профессиональному опыту в случае дорожно-транспортного происшествия с участием военнообязанного, который находится в розыске, и если нет необходимости в медицинской помощи (то есть речь идет об аварии без пострадавших), такое лицо обычно доставляют в ТЦК. При оформлении ДТП полиция проверяет персональные данные, и если выявляется нарушение правил воинского учета или факт розыска, это фиксируется, после чего человека передают в территориальный центр комплектования.

"Ключевой момент заключается в том, что если человек не нуждается в медицинской помощи — то есть скорая не госпитализирует его с места ДТП — в большинстве случаев либо виновника аварии, либо потерпевшую сторону (это не имеет принципиального значения) после оформления материалов могут доставить в ТЦК после оформления ДТП", - резюмирует она.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

В Украине готовятся изменения в процессе мобилизации — что предлагается

Как писал Главред, в Украине планируют обновить подходы к мобилизации, сделав акцент на расширении контрактной службы и постепенном изменении действующих механизмов комплектования армии. Предполагается, что соответствующие нововведения могут быть представлены уже в ближайшее время. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

По его словам, одним из главных направлений реформы станет увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу на контрактной основе. Ожидается, что такой подход позволит сократить объемы мобилизации и сделать прохождение службы более прогнозируемым для граждан.

"Когда мы обеспечим максимальное привлечение граждан к контракту, а минимизируем количество мобилизованных, это сможет существенно сместить акценты в мобилизационных мероприятиях", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, подходы к контролю за соблюдением правил воинского учета и мобилизации могут измениться. Адвокат и управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко отмечала, что одним из главных направлений станет дальнейшая цифровизация процессов и автоматизация выявления нарушений. Она объяснила это на примере системы автоматической фиксации превышения скорости, когда камеры считывают номер автомобиля, определяют владельца транспортного средства и автоматически формируют постановление.

В то же время в Украине готовят изменения в принципы мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военных на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. Ожидается, что обновленные правила могут представить уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вместе с тем народный депутат Руслан Горбенко отметил, что пока в государстве все еще нет целостной системной политики по подготовке и дальнейшему продолжению мобилизации.

О персоне: Полина Марченко Полина Викторовна Марченко — адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office, член комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Специализируется на вопросах военного права, мобилизационного законодательства и сопровождении дел, связанных с мобилизацией.

