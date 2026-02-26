Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

Американский президент подтверждает готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности в случае заключения мира.

Зеленский и Трамп обсуждают пути завершения войны в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор 25 февраля

Обсуждали возможности завершения войны в Украине

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку Украины

В среду, 25 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и два других источника, американский лидер выразил желание как можно скорее добиться завершения войны.

Мирное соглашение до лета

По данным источников, Трамп стремится достичь мирного соглашения до лета, однако между Украиной и Россией остаются существенные разногласия, в частности по территориям на востоке Украины.

Разговор между лидерами, по словам собеседников издания, "был очень дружелюбным и позитивным". Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку Украины и отметил, что только он может повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну.

"Зеленский затем сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и хотел бы, чтобы она завершилась через месяц", – цитирует Axios одного из собеседников.

Украинский чиновник добавил, что Трамп подтвердил готовность США предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред: Главред

Готов ли Кремль завершить войну – мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия пытается реализовать собственный сценарий завершения войны, который предусматривает незаконное закрепление оккупированных территорий и переход конфликта в фазу длительного противостояния низкой интенсивности.

По его словам, даже украинская власть признает, что полное и стабильное прекращение огня пока маловероятно, поскольку провокации и обстрелы могут продолжаться по аналогии с периодом до полномасштабного вторжения 2022 года.

Жданов отмечает, что Россия продолжит боевые действия, несмотря на мирные переговоры, ведь Кремль еще не достиг всех поставленных военных целей.

"Без этого у руководства России возникнут проблемы внутри элиты: война "башен Кремля" может вспыхнуть в любой момент, если не будет результатов на поле боя. Поэтому Герасимов постоянно докладывает: то он Купянск взял, то Купянск-Узловой, то Степногорск – они постоянно что-то "берут"", – резюмирует эксперт.

Мирные переговоры – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава украинской переговорной делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров 26 февраля должен провести встречу с представителями Соединенных Штатов — Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером, а также министром экономики США Скоттом Бессентом.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Офисе президента. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал подробности телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, глава государства сообщил о существующих разногласиях во время мирных переговоров с участием США и России. По его словам, споры возникают вокруг последовательности шагов на пути к миру. В частности, американская сторона настаивает на одновременном подписании Украиной мирного соглашения с Россией и отдельного соглашения с США и европейскими партнерами о гарантиях безопасности. Предполагается, что эти документы могли бы быть подписаны во время масштабной церемонии, которая символизировала бы окончание войны.

