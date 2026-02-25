Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

Главное:
- Умеров 26 февраля встретится с Виткоффом и Кушнером
- Будут обсуждать пакет восстановления Украины и подготовку к трехсторонней встрече с участием РФ
- Отдельно Умеров будет обсуждать вопросы обмена
Глава украинской переговорной делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров завтра, 26 февраля, встретится с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также министром экономики Скоттом Бессентом.
Во время двусторонней встречи, в первую очередь, планируют обсудить пакет восстановления Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами.
Также на повестке дня будет обсуждение подготовки к трехсторонней встрече с участием России, которая, по оценке украинской стороны, может состояться в начале марта.
"Второй вопрос - будут готовиться к трехсторонней встрече уже с Россией, которая будет, на наш взгляд, в начале марта. Третья задача, которую я поставил Умерову - он будет проговаривать детали обмена", - сказал президент.
Мирные переговоры - что известно
Напомним, президент Украины рассказал, что на мирных переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, позиции сторон по территориям, в частности Донбасса, существенно расходятся. Зеленский заявил, что Украина не уйдет из Донбасса и не признает оккупированные территории российскими. Новый раунд переговоров состоится в Швейцарии
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, во время последних переговоров обе стороны достигли значительного прогресса.
Также 21 февраля Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами на следующей неделе и подчеркнул, что Украина готова работать для достижения результатов на переговорах. Он также выразил надежду, что новый санкционный пакет ЕС усилит давление на Россию.
О персоне: Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
