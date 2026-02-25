РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

В результате атаки частично разрушен подъезд жилого дома. До сих пор продолжаются поисковые работы.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-kabami-zhiloy-dom-v-dnepropetrovshchine-pod-zavalami-lyudi-10743764.html Ссылка скопирована

После авиаудара в регионе ищут четырех человек / Коллаж: Главред, фото: t.me/mykola_lukashuk

Кратко:

КАБами атакована Маломихайловская община

Частично разрушен подъезд жилого дома, под завалами - люди

В Васильковской общине пострадал 61-летний мужчина

Российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область с воздуха. Военные РФ нанесли удар КАБами по Маломихайловской общине. Под завалами могут находиться 4 человека. Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"В результате вчерашнего (24 февраля, – ред.) удара КАБами по Маломихайловской общине частично разрушен подъезд жилого дома. До сих пор продолжаются поисковые работы. Под завалами могут находиться 4 человека", - написал он в Telegram.

видео дня

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: t.me/mykola_lukashuk

В Васильковской общине в результате атаки БпЛА пострадал 61-летний мужчина. Там горел частный дом, а также повреждены фермерское хозяйство, два хозяйственных сооружения и автомобиль.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Поздно вечером 23 февраля российская оккупационная армия нанесла удары по Запорожью. В результате обстрелов травмированы пять человек, в том числе один один ребенок.

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. погибли два человека. По меньшей мере три человеке пострадали, им оказывается необходимая помощь

Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.

Названы цели и сроки нового обстрела РФ

РФ готовит новый массированный удар по территории Украины с применением баллистических ракет. Об угрозе новой российской атаки сообщил 24 февраля мониторинговый ресурс єРадар.

Враг может нанести массированный удар по Украине уже в ближайшие 48 часов.

Под удар российских баллистических ракет может попасть Киев и Киевская область.

"Отмечены признаки, указывающие на вероятность нанесения удара баллистическим вооружением по Киеву и Киевской области в течение следующих 48 часов", - указывается в сообщении.

Другие новости:

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред