Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказал

Президент США в ежегодном обращении вспомнил об убитой украинке и высказался по по поводу войны.

США активно работают над прекращением войны, сказал Трамп / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу

Президент США сообщил, что ежемесячно в войне в Украине гибнут около 25 тысяч солдат

Во время речи Трамп вспомнил об украинской беженке Ирине Заруцкой

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу и затронул тему войны между Россией и Украиной, а также рассказал историю украинской беженки Ирины Заруцкой, которая погибла в Америке. Выступление главы Белого дома транслировал телеканал NBC News.

По словам Трампа, его администрация активно занимается вопросом урегулирования войны между Россией и Украиной. Усилия направлены на прекращение боевых действий и снижение количества жертв.

Президент США снова заявил, что война никогда бы не началась, будь он президентом.

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат, войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом", - заявил Трамп.

Во время обращения президент США также вспомнил украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая погибла в штате Северная Каролина в августе 2025 года. Трагедия получила широкий резонанс в США.

Трамп обвинил демократов в попустительстве преступности.

По его словам, мать девушки, Анна Заруцкая, присутствовала в зале. Трамп напомнил, что Ирина бежала из Украины из-за войны, но летом 2025 года была смертельно ранена в поезде мужчиной, которого ранее неоднократно задерживали и отпускали без залога.

"Никто не забудет выражение лица Ирины, когда она смотрела на своего нападающего в последние секунды своей жизни. Она убежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, выпущенным на свободу, чтобы убивать в Америке — он попал сюда через открытые границы. Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", - сказал президент США.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения - ее жестоко зарезали в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Мужчине инкриминируют умышленное убийство первой степени.

Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным. По данным The Charlotte Observer, большинство предыдущих обвинений, в частности в тяжкой краже, ограблении с оружием и угрозах, были сняты.

Тогда президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство Ирины Заруцкой и назвал подозреваемого "животным, которое жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины". Он также требовал смертной казни для убийцы.

Сам Декарлос Браун признался в причинах нападения своей сестре. Он заявил, что девушка "читала его мысли".

Война России и Украины - последние новости

Как писал Главред, Министерство обороны Украины разработало план войны, который будет реализовываться параллельно с дипломатией. Согласно этому плану, Украина должна усилить оборону так, чтобы заставить страну-агрессора Россию к миру.

По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения по войне в Украине к 4 июля - дате празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов. Однако, пока ничто не указывает на готовность диктатора Владимира Путина согласиться на условия, отличные от его максимальных требований.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях, которые существуют на мирных переговорах с участием США и России. В частности, Трамп хочет, чтобы Зеленский одновременно подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности. В идеале подписание должно состояться на большой церемонии, знаменующей окончание войны.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес предположил, что президент США Дональд Трамп заключил бизнес-соглашения с РФ и ждет, когда Украина согласится на "мирный план", чтобы официально объявить о своих договоренностях с Москвой.

Эксперт назвал год завершения войны

Завершение активных боевых действий в 2026 году на приемлемых для Украины условиях маловероятно. Справедливое завершение войны возможно не ранее, чем через два года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Таких предпосылок нет. Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подписываем капитуляцию, складываем лапки вверх, то все. Но – российская экспансия пойдет вплоть до Львова. В таком случае войска РФ инфильтрируются на всю глубину территории нашей страны", – пояснил эксперт.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

