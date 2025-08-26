Приехала в поисках новой жизни: в США жестоко убили молодую украинку

Девушка бежала в Америку от войны с Россией.

https://glavred.info/ukraine/priehala-v-poiskah-novoy-zhizni-v-ssha-zhestoko-ubili-moloduyu-ukrainku-10692668.html Ссылка скопирована

Ирина Заруцкая была жестоко убита в США/ Коллаж: Главред, фото: City of Charlotte police department, gofundme.com

Кратко:

В США зарезали беженку из Украины

В убийстве подозревается бездомный Декарлос Браун

В США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа.

Как сообщает Daily Mail, украинка прибыла в США недавно, убегая от войны с Россией. Близкие говорят, что девушка "надеялась на новое начало".

видео дня

Ирина погибла в результате ножевых ранений. Тело обнаружили в 21:55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.

Ирина Заруцкая приехала в США недавно / Фото: gofundme.com

Полиция задержала подозреваемого в убийстве — это 34-летний Декарлос Браун. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Мужчину доставили в больницу с ранениями, которые не угрожают его жизни.

Как сообщают следователи, Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным. По данным The Charlotte Observer, большинство предыдущих обвинений, в частности в тяжкой краже, ограблении с оружием и угрозах, были сняты.

Декарлос Браун / Фото: City of Charlotte police department

Что именно привело к нападению, правоохранители пока не раскрывают.

В поддержку тети Заруцкой организовали сбор средств.

"Это невосполнимая потеря для ее семьи. Мы организовали этот сбор, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это мучительное время и помочь им с непредсказуемыми расходами", — говорится на GoFundMe-странице.

Украинские беженцы в США

В феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну.

СМИ сообщали, что Трамп якобы намерен отменить временный правовой статус для примерно 240 000 украинцев, которые сбежали от войны с Россией.

В конце июля президент США заявил, что украинцы, которые были вынуждены бежать от войны, и нашли убежище в Штатах, смогут оставаться там легально до окончания конфликта.

Убийства украинцев за границей

Как писал Главред, утром 29 июня в Германии нашли мертвой 32-летнюю гражданку Украины и ее малолетнюю дочь (возраст 1 год и 7 месяцев). В убийстве признался украинский подросток. Убийство произошло в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Ранее в Хаасроде (Бельгия) была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь.

Тела с ножевыми ранениями были найдены в доме, где жила женщина, выехавшая из Украины после начала полномасштабного вторжения России. По данным правоохранителей, убийца поджог дом, жертв обнаружили спасатели, которые приехали тушить пожар.

Позже в прокуратуре заявили, что в убийстве жены и дочери украинского военного в бельгийском городе Хаасроде признался 16-летний сын женщины.

В 2024 году в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред