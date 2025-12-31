Головко подчеркнул, что в этом году Украина доказала врагу и всему миру простую истину, что самый сильный аргумент - это Вооруженные силы Украины.

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил украинских военных с Новым годом. Он подытожил результаты года и поблагодарил военных за их службу и мужество.

В 2025 году украинские воины смогли обезвредить сотни тысяч вражеских солдат, что подтверждает эффективность Сил обороны. Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook.

Главнокомандующий подчеркнул, что в этом году Украина доказала всему миру простую истину - самым сильным украинским аргументом являются ВСУ. По его словам, дальнобойные удары, современные технологии и решимость ежедневно ослабляют военную машину агрессора, уничтожают его военно-промышленный комплекс и нефтеперерабатывающие заводы.

"Мы имеем одну из самых сильных и опытных армий в мире. И почти 420 тысяч обезвреженных российских оккупантов только за этот год - яркое тому свидетельство", - отметил он.

Сырский пожелал военным в новом году стойкости, силы и веры. Он отметил, что украинские воины должны вернуться к своим родным, которые ежедневно ждут их с фронта, поддерживают и живут надеждой на встречу.

Какова цель россиян - прогноз генерала ВСУ

Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что стремление захватить крупные областные центры остается для России постоянной целью. По его мнению, такие города, как Днепр и Запорожье, представляют для Москвы особый интерес. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас у российских войск недостаточно ресурсов для их взятия.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

