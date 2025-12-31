Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

Украинские военные показали, что российские пропагандисты врут об успехах оккупационной армии.

Защитники показали, кто на самом деле держит контроль над важным населенным пунктом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты, УНИАН

Что сообщили в Азове:

Родинское находится под контролем украинских военных

Россияне врут о достижениях своей армии на фронте

Над городом установлен украинский флаг

Силы обороны Украины держат под контролем населенный пункт Родинское, что в Донецкойобласти, несмотря на лживые заявления оккупантов. Об этом сообщил в Telegram 1-й корпус НГУ "Азов".

По данным военных, оккупантам удается просочиться в город, но есть нюанс - их обнаруживают и уничтожают всеми имеющимися средствами 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина".

"Боевая работа продолжается круглосуточно. Россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны", - говорится в сообщении.

Военные также опубликовали видео, на котором видно установленный в Родинском украинский флаг. Он также доказывает, что российская пропаганда врет об успехах оккупантов.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео с украинским флагом над Родинским:

РФ изменила тактику наступления в Донецкой области

Главред писал, что по словам командира 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгения Ласийчука, оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Покровск / Инфографика: Главред

Враг сейчас применяет тактику непрерывных пехотных атак. Малые пехотные группы оккупантов пытаются "инфильтроваться" на север Покровска во время ухудшения погоды, однако украинские защитники останавливают эти попытки.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационная армия страны-агрессора России осуществила десятки попыток продавить украинскую защиту севернее железной дороги в Покровске, но все они были неудачны.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают оставаться в Покровске, поскольку такое решение является стратегическим. Отступление из Покровска будет означать потерю господствующих высот.

Накануне стало известно, что оккупанты контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем действия украинских дронов.

