Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

Руслан Иваненко
29 декабря 2025, 20:29
Главнокомандующий рассказал о текущей обстановке и координации действий украинских сил.
Покровск, Сырский, ВСУ
Бои продолжаются уже несколько месяцев, и ситуация в городе остается напряженной / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

Кратко:

  • Бои за Покровск продолжаются несколько месяцев
  • Россияне контролируют около половины города
  • Все подступы к городу под контролем украинских дронов

Бои за Покровск продолжаются уже несколько месяцев, несмотря на заявления оккупантов о якобы "захвате" города. Противник пока не достиг поставленных целей.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, в комментарии 24 Каналу рассказал о ситуации на Покровском направлении и возможности россиян для дальнейшего наступления.

"Россияне не до конца достигли результата. Они контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем действия наших дронов", - отметил Сирский.

Украинская оборона и применение дронов

По его словам, в районе города оборону держат украинские подразделения беспилотных сил - беспилотные бригады и полки, а также сосредоточено значительное количество других сил и средств.

"Звучат призывы, что "все пропало", "надо выходить, спасать", "это глупо". Вопрос в том, куда отходить? В чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет сравнивать с землей? Такую агломерацию трудно разрушить", - подчеркнул главнокомандующий.

Он добавил, что противник применяет почти половину всех ударов КАБами именно на Покровском направлении, пытаясь уничтожить многоэтажные здания, где могут располагаться операторы дронов, дальнобойные средства и снайперы.

"Понятно, что оккупанты несут потери и не могут так продвигаться, как они бы хотели. Поэтому эта борьба продолжается", - пояснил Сырский.

Сейчас все попытки врага наступать на Покровск, вокруг него, а также на направлении Гришино и в районе Мирнограда, не приносят успеха.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Стратегическая важность Покровска - экспертное мнение

Если российские войска полностью захватят Покровск, это станет серьезной потерей для украинских сил. Об этом в комментарии для Главреда заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, именно с южного направления из-под Покровска противник начинал наступление на Днепропетровщину, затем перегруппировывал силы для продвижения на Запорожье.

"Важен сам этот район ведения боевых действий. Освобожденные войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянска, чтобы реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины. Луганская область практически полностью под контролем врага. В Донецкой области идут ожесточенные бои, под нашим контролем остается около 14% территории. Интенсивные бои продолжаются в Запорожской и Херсонской областях, но там нам помогает река Днепр. Сил на все у противника пока нет", - подчеркнул Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что удержание Покровска для ВСУ является ключевым не только как оборонительный район, но и как логистический узел, от которого зависит дальнейшее развитие боевых действий на южном направлении.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее Главред писал, что ситуация в районе Покровска, по словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас уже такова, что наши войска нужно выводить на новые позиции.

Кроме того, по состоянию на 28 декабря Силы обороны Украины надежно контролируют северную часть Покровска. Об этом в Facebook сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Напомним, что военные недавно сообщили, что оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

