"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

Враг активно проводит штурмовые действия, пытаясь закрепиться на ключевых улицах города.

https://glavred.info/front/chast-goroda-pod-kontrolem-vraga-v-vsu-rasskazali-o-situacii-na-yuge-10727729.html Ссылка скопирована

Украинские подразделения ведут оборонительные и контрударные действия / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

О главном:

Украинские подразделения удерживают часть населенного пункта

Ведут оборонительные и тактические действия для сдерживания атак

Враг использует различные виды вооружения, включая авиацию и дроны

Часть Гуляйполя в Запорожье находится под контролем российских войск, которые активно проводят штурмовые действия и пытаются закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщают Силы обороны Юга.

"Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами, НАРами (неуправляемые авиационные ракеты. - ред.), пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта", - заявили украинские военные. видео дня

В течение последних суток враг почти 20 раз пытался штурмовать украинские позиции. Бои продолжаются и сейчас - некоторые столкновения не прекращаются.

Оборона и потери врага

В то же время Силы обороны Украины удерживают большую часть Гуляйполя, проводят оборонительные и контрударные действия, нанося противнику существенные потери. По оценкам украинских военных, только сегодня российские войска потеряли более 300 человек личного состава и около 60 единиц техники.

Ситуация в Степногорске

Ситуация в Степногорске также остается напряженной. Украинские подразделения удерживают часть поселка, в то время как оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, ведущей в населенный пункт.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Заявления президента РФ Владимира Путина и доклады главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова относительно Гуляйполя и Степногорска напоминают ситуацию с Купянском, который россияне неоднократно пытались "захватить". Украинские военные отмечают, что поспешность таких "блиц-кригов" может быть связана с ожидаемой встречей президентов Украины и США в ближайшее время.

Ситуация на юго-западном направлении - оценка военного эксперта

Как писал Главред, военный эксперт Иван Тимочко в комментарии Киев24 отмечает, что бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация в городе "достаточно серьезная". По его словам, интенсивность атак противника на этом отрезке высока, и по количеству штурмовых действий Гуляйполе уступает лишь Покровско-Мирноградскому и Константиновскому направлениям.

"Украинские военные на этом секторе принимают на себя один из самых масштабных ударов, что одновременно демонстрирует их эффективность в сдерживании врага", - подчеркнул эксперт. Тимочко добавляет, что несмотря на активное сопротивление, противнику иногда удается прорываться в отдельные районы, а географические особенности местности позволяют давить на город одновременно с южного и северного направлений.

По его оценке, именно эти факторы делают ситуацию в Гуляйполе одной из самых сложных на всем Запорожском направлении, подчеркивая важность стратегической и тактической подготовки украинских подразделений.

Ситуация на Запорожском направлении - новости по теме

Как ранее писал Главред, бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Напомним, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.

Читайте также:

Об источнике: Силы обороны юга Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред