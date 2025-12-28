"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

О главном:
- Украинские подразделения удерживают часть населенного пункта
- Ведут оборонительные и тактические действия для сдерживания атак
- Враг использует различные виды вооружения, включая авиацию и дроны
Часть Гуляйполя в Запорожье находится под контролем российских войск, которые активно проводят штурмовые действия и пытаются закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщают Силы обороны Юга.
"Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами, НАРами (неуправляемые авиационные ракеты. - ред.), пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта", - заявили украинские военные.видео дня
В течение последних суток враг почти 20 раз пытался штурмовать украинские позиции. Бои продолжаются и сейчас - некоторые столкновения не прекращаются.
Оборона и потери врага
В то же время Силы обороны Украины удерживают большую часть Гуляйполя, проводят оборонительные и контрударные действия, нанося противнику существенные потери. По оценкам украинских военных, только сегодня российские войска потеряли более 300 человек личного состава и около 60 единиц техники.
Ситуация в Степногорске
Ситуация в Степногорске также остается напряженной. Украинские подразделения удерживают часть поселка, в то время как оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, ведущей в населенный пункт.
Заявления президента РФ Владимира Путина и доклады главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова относительно Гуляйполя и Степногорска напоминают ситуацию с Купянском, который россияне неоднократно пытались "захватить". Украинские военные отмечают, что поспешность таких "блиц-кригов" может быть связана с ожидаемой встречей президентов Украины и США в ближайшее время.
Ситуация на юго-западном направлении - оценка военного эксперта
Как писал Главред, военный эксперт Иван Тимочко в комментарии Киев24 отмечает, что бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация в городе "достаточно серьезная". По его словам, интенсивность атак противника на этом отрезке высока, и по количеству штурмовых действий Гуляйполе уступает лишь Покровско-Мирноградскому и Константиновскому направлениям.
"Украинские военные на этом секторе принимают на себя один из самых масштабных ударов, что одновременно демонстрирует их эффективность в сдерживании врага", - подчеркнул эксперт. Тимочко добавляет, что несмотря на активное сопротивление, противнику иногда удается прорываться в отдельные районы, а географические особенности местности позволяют давить на город одновременно с южного и северного направлений.
По его оценке, именно эти факторы делают ситуацию в Гуляйполе одной из самых сложных на всем Запорожском направлении, подчеркивая важность стратегической и тактической подготовки украинских подразделений.
Ситуация на Запорожском направлении - новости по теме
Как ранее писал Главред, бойцы 425-го полка "Скала" зашли в Гуляйполе в Запорожской области и начали боевые действия по вытеснению российских оккупационных сил из города. По вражеским позициям активно работают артиллерия и беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.
Напомним, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.
Читайте также:
- Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки россиян закрепиться: в ВСУ раскрыли детали
- Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление
- РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе и привлекает новые резервы - спикер
Об источнике: Силы обороны юга
Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред