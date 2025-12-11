Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

Враг пытается продвинуться малыми и большими группами, но большинство сил несет потери.

https://glavred.info/front/vrag-aktiviziruet-deystviya-na-strategicheskom-napravlenii-voennyy-raskryl-detali-boev-10723070.html Ссылка скопирована

Российские войска пытаются обойти Гуляйполе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

Россияне концентрируют силы на Александровском направлении

Враг пытается обойти Гуляйполе и штурмовать его

Попытки блокировать дороги между Гуляйполем и Покровским

Российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Александровском направлении, пытаясь обойти Гуляйполе.

Об этом в эфире телеканала "Мы - Украина" рассказал главный сержант батальона беспилотных систем 5 ОШБр Юрий Сиротюк с позывным "Мамай":

видео дня

"После того, как они преодолели реку Волчья, преодолели ранее подготовленные позиции - они пытались развивать этот успех. Задача их очень простая - обойти Гуляйполе. Они и в лоб его штурмуют и пытаются в Гуляйполе заходить и малыми и достаточно большими пехотными группами. Большая часть их уничтожается, но такие попытки есть, особенно когда ухудшаются погодные условия", - сказал он.

Попытки блокирования дорог

Оккупанты также пытались разрезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области.

"Они пытались перерезать эту трассу в районе села Доброполье, чтобы обходить и Покровское, и Гуляйполе Запорожской области. Сейчас эти их продвижения остановлены", - добавил Сиротюк.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Экспертная оценка стратегической цели

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что действия российских войск имеют четкую стратегическую цель.

"Россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения большой группировки и обеспечения нескольких общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

По его словам, такая концентрация сил свидетельствует о подготовке к масштабному наступлению и логистической подготовке оккупантов на стратегически важном направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские военные отошли от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области. Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ. Отмечается, что по решению командования, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.

Кроме того, российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Восток" в Facebook.

Напомним, что украинские защитники оставили отдельные позиции вблизи Покровска и Мирнограда в Донецкой области. Подразделения Сил обороны провели организованный маневр в районе Лисовки и Сухого Яра и, по решению командования, были переброшены на более выгодные для обороны рубежи, сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред