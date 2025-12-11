Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

Руслан Иваненко
11 декабря 2025, 00:52
46
Враг пытается продвинуться малыми и большими группами, но большинство сил несет потери.
ВСУ, Армия РФ, Война, Фронт
Российские войска пытаются обойти Гуляйполе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россияне концентрируют силы на Александровском направлении
  • Враг пытается обойти Гуляйполе и штурмовать его
  • Попытки блокировать дороги между Гуляйполем и Покровским

Российские оккупационные войска сосредотачивают свои усилия на Александровском направлении, пытаясь обойти Гуляйполе.

Об этом в эфире телеканала "Мы - Украина" рассказал главный сержант батальона беспилотных систем 5 ОШБр Юрий Сиротюк с позывным "Мамай":

видео дня

"После того, как они преодолели реку Волчья, преодолели ранее подготовленные позиции - они пытались развивать этот успех. Задача их очень простая - обойти Гуляйполе. Они и в лоб его штурмуют и пытаются в Гуляйполе заходить и малыми и достаточно большими пехотными группами. Большая часть их уничтожается, но такие попытки есть, особенно когда ухудшаются погодные условия", - сказал он.

Попытки блокирования дорог

Оккупанты также пытались разрезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области.

"Они пытались перерезать эту трассу в районе села Доброполье, чтобы обходить и Покровское, и Гуляйполе Запорожской области. Сейчас эти их продвижения остановлены", - добавил Сиротюк.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Экспертная оценка стратегической цели

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что действия российских войск имеют четкую стратегическую цель.

"Россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения большой группировки и обеспечения нескольких общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

По его словам, такая концентрация сил свидетельствует о подготовке к масштабному наступлению и логистической подготовке оккупантов на стратегически важном направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские военные отошли от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области. Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ. Отмечается, что по решению командования, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.

Кроме того, российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Восток" в Facebook.

Напомним, что украинские защитники оставили отдельные позиции вблизи Покровска и Мирнограда в Донецкой области. Подразделения Сил обороны провели организованный маневр в районе Лисовки и Сухого Яра и, по решению командования, были переброшены на более выгодные для обороны рубежи, сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

02:06Мир
Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

00:52Фронт
Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

23:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Последние новости

02:06

Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

00:52

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

10 декабря, среда
23:56

Как быстро Россия может захватить Донбасс: аналитики назвали возможные сроки

23:51

Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

23:20

"К сожалению, перспектива одна": раскрыты планы РФ по Украине на ближайшие месяцы

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
23:04

Совсем не сестра основателей Киева: кем на самом деле была первая княжна Лыбедь

22:53

Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

21:48

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

21:40

Трамп настаивает на уступках России: эксперт назвал две главные выгоды для США

Реклама
21:20

20 пунктов мира и два новых документа: Украина провела важные переговоры с США

20:52

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:33

Сколько автомобилей в Украине приходится на 1000 жителей: названа неожиданная цифра

20:28

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабряФото

19:57

Томаты зимой, это реально: эксперт раскрыла хитрости урожая на подоконникеВидео

19:44

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

19:36

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

19:25

РФ одномоментно потеряла $90 млн: дроны СБУ взорвали танкер "теневого флота"Видео

19:22

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

19:17

Роосиянка вцепилась в турчанку, отбивая 63-летнего бизнесмена

19:10

Как Трамп загнал себя в тупикмнение

Реклама
19:05

Как быстро высушить белье, если нет света и отопления: проверенный способ

19:01

Киевляне отправляются в Италию без ключевых игроков: кто не поддержит команду

18:59

Цены снизились сразу на 20%: в Украине неожиданно подешевел один вид мяса

18:38

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго - о новых графиках на 11 декабря

18:27

"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

18:03

Как согреть квартиру зимой без отопления: эксперт посоветовал 5 простых методов

17:56

Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытиеВидео

17:52

"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

17:23

На Миндича в Израиле было покушение, - КоломойскийВидео

17:21

Как коты предупреждают хозяев о приближении беды: 7 признаков, которые не стоит игнорировать

17:06

"Им стремно": Цимбалюк раскрыл неудобную информацию про участниц "Холостяка"

17:00

Работает ли Уиткофф на Россию - в СНБО рассказали об интересном нюансе в переговорах

16:50

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

16:48

Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

16:41

Сын космонавта Каденюка мог совершить самоубийство - полиция раскрыла новые детали

16:32

Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания

16:17

Украинцев предупредили об опасном товаре в магазинах - как он выглядит

16:10

Почему не растут зубы мудрости и нужно ли по этому поводу волноваться

16:01

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

15:52

Кремль лишают денег на войну: послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ

Реклама
15:43

МОН для девятиклассников вводит ГИА в новом формате: какие будут изменения

15:41

В России заявили о полной оккупации Северска - в ВСУ сделали важное заявление

15:04

От польского к советскому: как история переписывала название города на западе Украины

15:01

"Хочу ее порадовать": Могилевская сообщила о важном достижении дочери

14:54

Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света

14:21

Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

14:18

"Да Винчи" – это не фамилия: как на самом деле звали Леонардо

14:17

На войне погиб звезда "Слуги народа" и "Крепостной"

14:03

Михаил Пыртко — эксперт в сфере энергетики, юриспруденции и управления инвестиционными проектами досье

13:57

Забудьте о надоедливом грохоте стиральной машины: один болт решит проблему

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять