"Да Винчи" – это не фамилия: как на самом деле звали Леонардо

У Леонардо да Винчи не было фамилии в современном понимании.

https://glavred.info/life/da-vinchi-eto-ne-familiya-kak-na-samom-dele-zvali-leonardo-10722908.html Ссылка скопирована

Дом, в котором жил Леонардо в детстве / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

Почему у да Винчи – не настоящая фамилия художника

Известно ли, как выглядел да Винчи

Все знают его как "да Винчи", однако настоящее имя Леонардо скрывает неожиданную тайну. Оказывается, гениальный художник на самом деле не имел фамилии. Об этом сообщает My Modern Met.

У Леонардо не было фамилии в современном понимании. "Да Винчи" буквально означает "из Винчи", именно такое название имеет его родной город. Такое обозначение места происхождения было привычным в его времена.

видео дня

Настоящая фамилия Леонардо не использовалась, ведь наследственные фамилии были массовой практикой только среди высшего класса до середины 16 века.

Именно поэтому большинство музеев и научных источников до сих пор называют его просто Леонардо, без фамилии.

Известно ли, как выглядел да Винчи

Как пишет The Florence Insider, Единственный известный портрет Леонардо да Винчи – это его знаменитый автопортрет в преклонном возрасте с длинной бородой.

Однако представить его молодым помогают описания современников, которые описывали его как чрезвычайно привлекательного юношу с длинными светлыми кудрями и ухоженным, нетипичной одеждой, что подчеркивал его физические качества.

Творческое наследие художника

Исторический эксперт утверждает, что есть шесть скрытых символов в шедевре 1495 года, который рассказывает историю ареста и воскресения Иисуса. Хотя скрытая символика в произведении Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" не подтверждена учеными, блогер Culture Critic подробно описывает шесть тайн, которые он разглядел.

Как писал Главред, тайна тысячелетия раскрыта: что скрывало в себе изображение Витрувианского человека.

Лицо с загадочной улыбкой знают во всем мире, но ее история окутана тайнами. Лиза Герардини - простая флорентийка XVI века или загадочная муза Леонардо да Винчи? Действительно ли она стала прообразом легендарной "Моны Лизы", которая сегодня завораживает посетителей Лувра, об этом ранее рассказал Главред.

Вас также заинтересует:

О персоне: Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи (1452–1519) - великий итальянский художник, учёный, изобретатель, архитектор, музыкант и мыслитель эпохи Высокого Возрождения, яркий "универсальный человек", известный "Джокондой", "Тайной вечерей" и "Витрувианским человеком", а также революционными анатомическими исследованиями, гениальными инженерными идеями и записями в "Атлантическом кодексе", сочетавший искусство с наукой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред